ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການຍິງ 12 ຄົນຕາຍໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຕຶກໂຮງການລັດຖະບານ
ເມືອງ Virginia Beach ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວວ່າແມ່ນ ທ້າວ ເດວນແຄຣດດັອກ, ທີ່ເປັນພະ
ນັກງານຂອງຫ້ອງການນ້ຳ ແລະໄຟຟ້າເປັນເວລາ ດົນນານ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານເຈມສ໌ ເຊີເວຣາ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອ
ຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ມືປືນໄດ້ເປັນພະນັກງານທີ່ບໍ່ພໍໃຈ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານໂດຍຕຳ
ຫຼວດ ທີ່ຖືກອະທິບາຍວ່າ “ເປັນການຍິງກັນເປັນເວລາດົນນານ.” ທ່ານ ເຊີເວຣາ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ແຮງຈູງໃຈສຳລັບການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ທັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເທື່ອ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ
ຂ່າວນັ້ນ, ຊຶ່ງບອກຊື່ຂອງແຕ່ລະຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຮູບເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສາຍໃສ່ໜ້າຈໍ ພ້ອມ
ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສ່ວນຕົວດ້ວຍ.
ຜູ້ບໍລິຫານເມືອງ ທ່ານ ເດຟ ແຮນສັນ ກ່າວວ່າ ທັງໝົດ ແຕ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກສັງ
ຫານໄດ້ເປັນພະນັກງານຂອງເມືອງ Virginia Beach ແລະອີກຄົນນຶ່ງແມ່ນສັນຍາຈ້າງ.
ທ່ານ ແຮນສັນ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍປີກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຄົນ ແລະເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ “ຄວາມເປົ່າຫວ່າງ ທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຕື່ມເຕັມໄດ້.”
ທ່ານ ເຊີເວຣາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຜູ້ຍິງປືນ “ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຄົນຢ່າງບໍ່ເລືອກ
ໜ້າ ແລະ ໃນທັນທີທັນໃດ” ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ເຂົ້າມາໃນຕຶກ ບໍ່ດົນຫຼັງ 4 ໂມງຕອນແລງ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ສີ່ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການຖືກຍິງ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕຶກເບີສອງ ຂອງ ໂຮງຫ້ອງ
ການເທດສະບານເມືອງ Virginia Beach, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກ
ພະນັກງານພະແນກໂຍທາ ສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະແຜນການ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ