ຜູ້ຕ້ອງຫາໃນຄະດີຍິງສັງຫານ ຢູ່ບໍລິເວນນະຄອນຊິຄາໂກ ໄດ້ຖືກ 7 ຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບການຄາດຕະກໍາ

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອາຍຸ 21 ປີ ກ່ຽວກັບເຫດການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຂະບວນສວນສະໜາມ ຂອງມື້ວັນປະກາດເອກະລາດ ຢູ່ນອກເມືອງນະຄອນຊິກາໂກ ໄດ້ຖືກຕັ້ງ 7 ຂໍ້ຫາ ໃນເຫດການຍິງກັນທີ່ຮຸນແຮງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ 7 ຄົນ ແລະມີຜູ້ບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ.
ໄອຍະການລັດໃນເຂດເລກ ເຄົາຕີ້ (Lake County) ທ່ານເອຣິກ ໄຣນຮາຣ໌ຕ (Eric Rinehart) ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ, ທ້າວໂຣເບີດ ຄຣີໂມ ທີ 3 (Robert Crimo III) ຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບໂທດຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດໃດໆ. ຜູ້ສືບສວນທີ່ໄດ້ຕັ້ງ ຄໍາຖາມຕໍ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະໄດ້ກວດສອບຄືນກ່ຽວກັບການຂຽນຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງລາວນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບແຮງຈູງໃຈໃນການກໍ່ເຫດດັ່ງກ່າວ, ໂຄສົກຂອງໜ່ວຍງານປະຕິບັດການສະເພາະກິດທາງດ້ານອາຊະຍາກໍາຂອງເລກ ເຄົາຕີ້ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ໂຄເວລລີ (Christopher Covelli) ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ.
ທ່ານໂຄເວລລີ ກ່າວວ່າ ທ້າວ ຄຣີໂມ ໄດ້ຊື້ອາວຸດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ 5 ກະບອກ, ເຊິ່ງລວມມີ ປືນຍາວຄວາມແຮງສູງ 2 ກະບອກ, ນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດການຍິງກັນ ແລະອີກກະບອກນຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ໃນລົດຂອງລາວ.
ຢູ່ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຕອນແລງຂອງມື້ວັນອັງຄານວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດເປີດເຜີຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂທໄປເຮືອນຂອງທ້າວຄຣີໂມ 2 ເທື່ອໃນເດືອນກັນຍາຂອງປີ 2019 ລຸນຫຼັງທີ່ລາວໄດ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະການຂູ່ເຂັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຂ້າໂຕຕາຍ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຢຶດເອົາມີດຈໍານວນນຶ່ງ, ດາບສັ້ນອັນນຶ່ງ, ແລະດາບຍາວນຶ່ງອັນ ແຕ່ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍ ກ່ຽວກັບປືນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ້າວ ຄຣີໂມ ໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດຖືປືນໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2019, ໃນຕອນທີ່ລາວມີອາຍຸພຽງ 19 ປີ ໂດຍພໍ່ຂອງລາວ ເປັນຜູ້ຄໍ້າປະກັນຕໍ່ໜັງສືສະໝັກຂອງລາວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງລັດອີລີນອຍ ກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງລັດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ໃນເວລານັ້ນ, “ບໍ່ມີພື້ນ ຖານພຽງພໍ ໃນການສ້າງຫຼັກຖານທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະສະແດງເຖິງອັນຕະລາຍ” ເພື່ອປະຕິເສດໜັງສືຂໍອະນຸຍາດຂອງລາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າ ມືປືນຜູ້ນີ້ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດຈູ່ໂຈມແບບ AR-15 ແລະຍິງຫຼາຍກວ່າ 70 ລູກ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຮັ່ງມີ ຂອງເມືອງ ໄຮແລນ ພາຣ໌ກ ລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ. ຈາກນັ້ນ ລາວໄດ້ຫລົບໜີໂດຍການແຕ່ງຕົວໃນຊຸດກະໂປ່ງເປັນແມ່ຍິງ ເພື່ອປົນເຂົ້າໄປໃນຝູງຊົນ ທີ່ກໍາລັງພະຍາຍາມຫລົບໜີແບບວຸ້ນວາຍ ຈາກເຫດການສັງຫານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານໂຄເວລລີ ກ່າວໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້.