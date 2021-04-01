ຍານາງຊູຊານນາ ຣາດຊະວົງ ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ເປັນສະມາຊິກ ສະພາບໍລິຫານ ເມືອງສະປຣິງຟຽລ ລັດເພັນຊີນເວເນຍ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອ ໃນແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງຊູຊານນາ ຣາດ-ຊະວົງ ຢູ່ເມືອງສະປຣິງຟຽລ ຊຶ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ຢູ່ນອກນະຄອນຟິລາແດລ ເຟຍ ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ມາສະເໜີທ່ານ. ຍານາງຊູຊານນາ ກຳລັງໂຄສະ ນາຫາສຽງເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈາກເຂດ 2 ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ຈະມີການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2021 ນີ້. ຍານາງຊູ ຊານນາ ຄົນອາເມຣິກັນເຊຶ້ອສາຍລາວອາຍຸ 34 ປີຄົນນີ້ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສະໝັກ ຮັບໃຊ້ປະຊາຄົມຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫ່ວາງບໍ່ນານມານີ້ ວີໂອເອ ໄດ້ນຳເອົາບົດບາດຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມກ້າຫານ ຂອງບັນດາສະຕີລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢູ່ໃນ ພາກສ່ວນອັນສຳຄັນ ໃນທຸກສາຂາອາຊີບຂອງຊິວິດ ແລະສັງຄົມ. ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນຮັບໃຊ້ ຢູ່ໃນວົງການປົກຄອງຂອງສະຫະລັດ ນັບແຕ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຂຶ້ນໄປຫາລັດ ເຊັ່ນສະໝັກເປັນຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເມືອງ ເປັນສະມາຊິກສະ ພາບໍລິຫານປະຈຳລັດ ແລະປັດຈຸບັນກຳລັງມີສະໝັກລົງແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ປົກ ຄອງລັດກໍມີ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວເຮົາໄດ້ເຫັນແມ່ຍິງເຊຶ້ອສາຍເອເຊຍໄດ້ຖືກ ເລືອກເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ.
ບັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບຍານາງຊູຊານນາ ຣາດຊະວົງ ສະ ມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ທີ່ກຳລັງໂຄສະນາຫາສຽງລົງສະໝັກຮັບໃຊ້ເປັນສະພາບໍລິຫານຫຼື commissioner ຈາກເຂດ 2 ໃນເມືອງສະປຣິງຟຽລ ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ບ່ອນທີ່ຍານາງ ຊູຊານນາ ແລະຄອບຄົວ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນັ້ນ.
ຍານາງຊູຊານນາ ອາຍຸ 34 ປີ ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສາມາດປາກພາສາລາວ ໄດ້ດີ ນາງເປັນທະນາຍຄວາມຝ່າຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງຍານາງໄດ້ແນະນຳຕົນເອງຕໍ່ ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຍານາງຊູຊານນາ ກ່າວວ່າການສຶກສາເປັນສິ່ງສຳຄັນຂອງຊີວິດ ນອກຈາກຝຶກ ຝົນຕົນເອງແລ້ວ ພໍ່ແມ່ກໍໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຮໍ່າຮຽນຢ່າງເຕັມທີ່. ຍານາງຊູຊານໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງລົງສະໝັກຮັບໃຊ້ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ເມືອງສະປຣິງຟຽລ ບ່ອນທີ່ຄອບຄົວຂອງຍານາງ ອາໄສຢູ່ນີ້ວ່າ:
ຍານາງຊູຊານນາ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ວຽກງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງການ ເປັນຄະນະບໍລິຫານເມືອງສະປຣິງຟຽລ ຫຼື commissioner ສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
“ຄະນະສະພາບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ດູແລເມືອງ ຄວບຄຸມກົດໝາຍ ໃຫ້ທຸກສິງທຸກ ຢ່າງ ເດີນໄປດ້ວຍດີ ມີບັນຫາໃດໆ ກ່ຽວກັບຕຳຫຼວດ ການພັດທະນາເມືອງ ການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຄະນະສະພາບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ຜ່ານກົດລະບຽບການຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ເມືອງສະປຣິງຟຽລ ແມ່ນເມືອງນ້ອຍໆມີປະຊາຊົນຢູ່ປະມານ 20,000 ຄົນ ແບ່ງອອກເປັນ 7 ເຂດແລະເຂດທີ 2 ແມ່ນເຂດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຮັບໃຊ້ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນຄົນຂາວທັງໝົດແລະເປັນເມືອງ ທີ່ີມີຄວາມສະຫງົບງຽບດີ.”
ໜ້າທີ່ການຜູ້ບໍລິຫານເມືອງເປັນວຽກທີ່ມີກຽດ ວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ ແລະເປັນວຽກທີ່ ໄດ້ຮັບເງິນພຽງເລັກນ້ອຍ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນວຽກສຳລັບ ຜູ້ອາວຸໂສ ທີ່ອອກບໍານານໄປແລ້ວ ແລະມີເວລາອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມ. ຍານາງຊູຊານນາ ເປັນແມ່ຍິງລາວອາເມຣິກັນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາມາດ. ຍານາງຊູຊານນາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກສາມີ ຢ່າງ ເຕັມທີ່ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ທາງດ້ານການເງິນ ຊຶ່ງຍານາງຊູຊານນາ ໄດ້ບັນລະຍາຍສູ່ ວີໂອເ ຟັງວ່າ:
ຍານາງຊູຊານນາ ກ່າວວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ມີແຕ່ຍານາງສະໝັກ ສັງກັດຢູ່ໃນພັກເດ ໂມແຄຣັດ ແລະຍັງບໍ່ປາກົດເຫັນມີໃຜເຂົ້າມາສະໝັກແຂ່ງເທື່ອ. ໃນວັນທີ 18ເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້ ຈະເປັນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ກ່ອນຈະ ຜ່ານເຂົ້າໄປສູ່ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ໃນເດືອນພະຈິກທ້ານປີນີ້. ສາມີ ຂອງຍານາງຊູຊານ ອະດີດທະຫານ ນາວິກກະໂຍທິນສະຫະລັດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ຍານາງສະໝັກຫຼາຍກວ່າໂຕຂອງຍານາງເອງ ແລະໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອ ເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ແກ່ບັນດາປະຊາຊົນອາ ເມຣິກາ ໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ທ່ານສາມາດເປັນໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃນຄວາມຝັນ ທີ່ ທ່ານຢາກເປັນ ແລະໂຊກດີຈົ່່ງເກີດຂຶ້ນ ແດ່ຍານາງ ຊູຊານນາ ຣາດຊະວົງ.
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