ການສຳຫຼວດເທື່ອໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຊາວອາເມຣິກັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການສົນທິສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ເນໂຕ້ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອສະໜອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຮ່ວມ ຕ້ານສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແຕ່ເວລານີ້ ແມ່ນແນໃສ່ຣັດເຊຍ ແລະພວກທີ່ບໍ່ສັງກັດປະເທດ ເຊັ່ນກຸ່ມຕາລີບານແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ການສຳຫຼວດຂອງອົງການ YouGov ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 70 ປີຂອງອົງການເນໂຕ້ ພົບວ່າ ມີແຕ່ 44 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫະລັດໃນສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ນັ້ນແມ່ນຫລຸດລົງ 3 ເປີເຊັນ ຈາກການສຳຫຼວດເທື່ອກ່ອນ ໃນປີ 2017.
ນອກນັ້ນການຢັ່ງຫາງສຽງຍັງໄດ້ສຳຫຼວດເບິ່ງປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ອື່ນໆ ແລະກໍພົບວ່າ ການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມພັນທະມິດນີ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຮອບສອງປີຜ່ານມາ ໃນປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບທີ່ສຳຄັນໆ. ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການເນໂຕ້ໃນອັງກິດ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 73 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 59 ເປີເຊັນ, ຢູ່ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຫຼຸດຈາກ 68 ເປີເຊັນ ລົງມາເປັນ 54 ເປີເຊັນ ແລະຢູ່ຝຣັ່ງ ໄດ້ຫຼຸດຈາກ 54 ເປີເຊັນ ລົງມາເປັນ 39 ເປີເຊັນ.
ອົງການ YouGov ກ່າວວ່າ ມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງຄົນຮຸ້ນໃໝ່ກັບຄົນຮຸ້ນເກົ່າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອົງການເນໂຕ້ ໂດຍທີ່ 56 ເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ເອີ້ນວ່າ Baby Boomer ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມເຢັນ ເຊື່ອວ່າ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ມີບົດບາດ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການປົກປ້ອງປະເທດຕາເວັນຕົກ. ມີແຕ່ 35 ເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ເຕີຍໃຫຍ່ໃນຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 21 ແລະ 23 ເປີເຊັນຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Generation X ສະໜັບສະໜຸນການເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການເນໂຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
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