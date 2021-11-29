ອົງການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະສົ່ງເຮືອບິນລຳນຶ່ງ ເປັນເວລາ 24
ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເພື່ອສັງເກດການເບິ່ງການຂ້າມຊ່ອງແຄບຂອງພວກ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຝຣັ່ງ
ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ຫຼັງຈາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພາຄີໃນຢູໂຣບ ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ໃນການປາມປາມທັບມ້າງການລັກ ລອບຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ເນເທີແລນ ແລະ
ແບລຈ້ຽມ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ທ່າເຮືອກາແລ (Calais) ທາງພາກ ເໜືອຂອງຝຣັ່ງ ໃນຕອນທ່ຽງ
ວັນອາທິດວານນີ້ ສີ່ມື້ຫຼັງຈາກ ໄດ້ອຸປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 27 ຄົນ ຈົມນໍ້າ
ຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບປະກັນ ໂດຍປາດສະຈາກອັງກິດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັງຈາກໄດ້ ມີການຖົກ
ຖຽງກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ສີ່ປະເທດເຫັນດີໃນການ “ເພີ້ມການຮ່ວມມືປະສານງານຢ່າງເຂັ້ມແຂງ” ໃນການ ຕໍ່ສູ້ບັນດາ
ແກັ່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດແຈງເລື້ອງເຮືອ ແລະເສື້ອຊູຊີບ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມຂອງຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ີມຸ້ງ
ໜ້າສູ່ຊ່ອງແຄບ ແຕ່ເປັນເສັ້ນທາງທະເລ ທີ່ອັນຕະລາຍ ແບ່ງແຍກຝຣັ່ງ ແລະອັງກິດອອກ
ຈາກກັນ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຢູໂຣບ ຟຣອນເທັກ (Frontex) ຈະສົ່ງເຮືອບິນສັງ ເກດການ
“ທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ ເພື່ອຊ່ວຍຕຳຫຼວດຝຣັ່ງ ເນເທີແລນ ແລະແບລຈ້ຽມ” ທີ່ລັດຖະ
ມົນຕີພາຍໃນ ທ່ານເຈີຣານ ດາມາແນງ (Gerald Damanin) ໄດ້ປະກາດ.
ຢູ່ໃນການເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃນໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນ
ພຸດທີ່ແລ້ວນີ້ ເວລາ 27 ຄົນ ໄດ້ຈົມນໍ້າຕາຍ ຫຼັງຈາກເຮືອທີ່ສູບລົມໄດ້ເລີ້ມຮົ່ວ ໃນຂະນະທີ່
ຂ້າມຊ່ອງແຄບ ຢູ່ໃນອາກາດທີ່ີມີລົມຜັດໜາວ.
ທ່ານດາມາແນງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດາຮັບເອົາການເສຍຊີວິດຂອງ ຄົນຕື່ມອີກ.”
ຈຸດເນັ້ນໜັກຂອງການປະຊຸມວັນອາທິດ ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນຄາດວ່າ ຈະສົນທະນາ ລະຫວ່າງ
ທ່ານດາມາແນງແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອັງກິດ ທ່ານນາງປຣີຕີ ປາແທລ (Priti Patel) ຫຼັງຈາ
ກທັງສອງປະເທດສັນຍາທີ່ຈະຕິດຕາມເບິ່ງອຸປະຕິເຫດໃນມື້ວັນພຸດ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ ແກ້ໄຂ
ການຂ້າມຢູ່ຊ່ອງແຄບທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີນີ້.
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