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ຄົນ​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ສາ​ມາດຜ່າ​ຕັດ ເອົາໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ ໄປບໍ​ລິ​ຈາກ ໃຫ້ຄົນ ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ຄື​ກັນ ໄດ້​ແລ້ວ

ນາງ ນີ​ນາ ມາ​ທິເນັ​ສ, ​ຄົນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ ຢືນ​ຖ່າຍ​ຮູບກັບ​ທ່ານ​ໝໍ ຫລັງ​ຈາກຜ່າ​ຕັດໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ ​ໄປໃຫ້​ຜູ້​ຮັບ​ເອົາ​ໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ ເຊັ່ນ​ກັນ ​ຢູ່ສູນ​ການ​ແພດ ຈອນ​ສ໌ຮອບ​ຄິນ​ສ໌, ​ນະ​ຄອນ​ບາ​ລ​ຕີ​ມໍ, ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ, ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ, 2019

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ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຄົນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຫລື​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ໄດ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຮັບ​ເອົາ​ໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ເຊັ່ນ​ກັນ. ທີມ​ງານ​ນຶ່ງ​ຈາກສູນ​ການ​ແພດຈອນ​ສ໌ ຮອບ​ຄິນ​ສ໌ (Johns Hopkins) ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນບາ​ລ​ຕີ​ມໍ (Baltimore), ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ​ຜ່ານ​ມານີ້. Carol Pearson ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍລະ​ອຽດກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ສາ​ລະ​ຄ​ະ​ດີສຸ​ຂະ​ພາບ: ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ປ່ຽນ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ​ຂອງ​ຄົນ​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ເພື່ອ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຈົນ​ກວ່າມາ​ຮອດ​ດຽວນີ້ ຄົນ​ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຫລື​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ບໍ່​ຖືກອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້ ແມ່ນ​ແຕ່​ເອົາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ອື່ນ ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບເຊື້ອເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ. ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ເພື່ອເອົາ ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ອອກນັ້ນ​ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ສ່ຽງ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ ທີ່​ອາດ​ໃຫ້​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ໄດ້.

ແຕ່​ວ່າ ການ​ປິ່ນ​ປົວເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ຫລາຍ​ແລ້ວ ນັບ​ແຕ່​ມັນ​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1980 ຈົນທ່ານ​ໝໍ​ສອງ​ຄົນ ​ຢູ່ສູນ​ການ​ແພດ ຈອນ​ສ໌ ຮອບ​ຄິນ​ສ໌ (Johns Hopkins) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ບາ​ລ​ຕີ​ມໍ (Baltimore), ລັດ​ແມ​ຣີ​ແລນ ຕັດ​ສິນ​ໃຈວ່າ ມັ​ນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ ທີ່ຈະທຳ​ການ​ຄົ້ນຫາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ໃນ​ເລື້ອງ​ຜ່າ​ຕັດ​ປ່ຽນ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ​ອອກ​ຈາກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ເພື່ອ​ເອົາໄປໃສ່ອີກຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາກ່ອນ​ນັ້ນ, ດ​ຣ. ດໍ​ຣີ ເຊ​ເກັ​ຟ (Dorry Segev), ທີ່​ເປັນທ່ານ​ໝໍ​ຜ່າ​ຕັດ, ໄດ້ໂອ້​ລົ​ມ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ສະ​ໄກ​ພ໌. ດ​ຣ. ເຊ​ເກັ​ຟ ເວົ້າ​ວ່າ ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ເປັນ​ເລື້ອງທີ່ສຳ​ຄັນ ໄປ​ກວ່າການ​ຜ່າ​ຕັດ​ປ່ຽນ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງນັ້ນອີກ. ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້: "ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ພວກ​ເຮົາພາ​ກັນ​ສະ​ເຫລີມສະ​ຫລອງເຫດ​ການ​ທີ່​ວ່າ ມັນເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່ມີ​ໃຜ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ໄດ້​ກາຍ​ເປັນຄົນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່ຫລັງທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ ແລະ​ສາ​ມາດ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ມັນ​ໃຫ້ແກ່​ຄົນ​ອື່ນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ກອບ​ກູ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດຂອງ​ຄົນນັ້ນ​ໄວ້. ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ວ່າ​ ໜ້າ​ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງ​ກັນທີ່ເຫັນວ່າ ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ອັນ​ນຶ່ງ ທີ່ 30 ປີ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ​ ແມ່ນ​ໂທດ​ປະ​ຫານ​ຊີວິດ ມາ​ເປັນ​ສະ​ພາບການ ​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຢາ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງດີ​ຫລາຍ ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ວ່າ ​ຄົນຜູ້​ນຶ່ງທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດຂອງ​ຄົນ​ອື່ນໄວ້​ໄດ້ ໂດຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງໃຫ້.”

ຄົນ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ດີ ສາ​ມາດ​ມີ​ຊີ​ວິດຢ່າງ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງດີ ແລະ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຍາວ​ນານ​ແບບ​ປົກ​ກະ​ຕິໄດ້.

ດ​ຣ. ດໍ​ຣີ ເຊ​ເກັ​ຟ (Dorry Segev) ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ເບິ່ງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ກ່ອນ​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ນາງ​ໄປ​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນນັ້ນ​.

ທ່ານ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້ "ນາງ ນີ​ນາ ມາ​ທິເນັ​ສ (Nina Martinez), ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງແມ່ນ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດີ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ໂດຍໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ ຕໍ່ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຂອງ​ລາວ, ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄວ້​ເປັນຢ່າງດີໂດຍ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ກໍບໍ່​ມີ ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ໂຣກ​ຫົວ​ໃຈ, ໂຣກ​ປອດ, ໂຣກ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ.... ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຜ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຖືກ​ຂັດ​ອອກ ບໍ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ໄດ້. ຜູ້ຮັບ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະແມ່ນ​ຄົນ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້ນຶ່ງ ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ທີ່ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ໝາ​ກ​ໄຂ່​ຫລັງ​ຢູ່​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ທີ່​ຕ້ອງ​ການຜ່າ​ຕັດປ່ຽນ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ."

ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ດ​ຣ. ເຊ​ເກັ​ຟ (Segev) ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກແລະ​ຜູ້​ຮັບ​ເອົາ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວ​ະ​ ແມ່ນ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ ສິ່ງສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ຄັ້ງ​ນີ້ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ຈຳ​ນວນຄົນ​ທີ່​ສາ​ມາດບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່​ຫລັງ ແລະ​ຈຳ​ນວນຄົນ​ທີ່ຖືກ​ກອບ​ກູ້​ຊີ​ວິ​ດ​ໄວ້ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ດ​ຣ. ເຊ​ເກັ​ຟ (Segev) ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້: "ການບໍລິ​ຈາກທີ່​ເປັນເລື້ອງ​ໃໝ່ແລະ​ຄວາມ​ ສົນ​ໃຈຂອງ​ນາງ​ນີ​ນາ ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນຜູ້ບໍ​ລິ​ຈາກ​ໝາກ​ໄຂ່ຫລັງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ທີ່ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຢູ່​ໃນ​ໂລກ, ບັດ​ນີ້ ​ໄດ້​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸກ​ຄົນເຮັດ​ແນວນັ້ນໄດ້ແລ້ວ.”

ດຽວນີ້ ມັນ​ເປັນພຽງແຕ່​ເລື້ອງ​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍເທົ່າ​ນັ້ນ ​ໃນ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ເອົາ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ ​ຈາກ​ຄົນ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ໄປ​ໃຫ້ຄົນ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV). ແຕ່​ວ່າ ດ​ຣ. ຄ​ຣິ​ສ​ຕິນ ດູ​ແຣນ​ດ໌ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ທ່ານເຊ​ເກັ​ຟ (Segev) ເວົ້າ​ວ່າ ຈະ​ມີວັນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຄົນດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດບໍ​ລິ​ຈາກ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ​ໄດ້. ທ່ານ ດູ​ແຣນ​ດ໌ ທີ່ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອຜ່ານທາງ​ສະ​ໄກ​ພ໌ ເຊັ່ນ​ກັນເວົ້າວ່າ: "ຖ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ເອົາອະ​ໄວ​ຍະ​ວະມາ​ໃສ່​ໃໝ່ ແລະ​ມີ​ຄົນບໍ​ລິ​ຈາກ​ທີ່​ມີເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ​ຈະ​ກໍເປັນ​ການ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກິນ​ຢາ​ປົວເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ຕະ​ຫລອດ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າອາດ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ນັ້ນ.”

ທ່ານ​ໝໍທັງ​ສອງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ປ່ຽນ​ແປງ​ພາບ​ພົດຂອງ ເຊື້ອ​ເອັ​ສ​ໄອ​ວີ (HIV) ແລະ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງວ່າ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຫລຸດ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ມີໂປມ​ດ້ອຍ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ມີ​ເຊື້ອ​ໂຣກນີ້ ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ

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