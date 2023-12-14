ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຮັບຟັງການຂໍອຸທອນ ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີການຕ່າວປີ້ນ ການກ່າວຫາຫຼາຍຮ້ອຍຄະດີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຮວມທັງການກ່າວຫາ ຕໍ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ບັນດາຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະທົບທວນຄືນເບິ່ງການຕັດສິນຂອງສານອຸທອນທີ່ໄດ້ຮື້ຟື້ນຂໍ້ຫາຕໍ່ຈຳເລີຍ 3 ຄົນ ຈາກລັດເທັກຊັສ ເພັນຊິລເວເນຍແລະນິວຢອກ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂັດຂວາງການດຳເນີນງານ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ.
ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບການລົບກວນ ຕໍ່ການຢັ້ງຢືນຂອງສະພາ ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຕໍ່ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ຊຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຮວມທັງ 4 ກະທົງ ທີ່ມີການຍື່ນຟ້ອງ ຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໃນຄະດີຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານແຈັກ ສມິດ (Jack Smith) ທີ່ກ່າວຫາອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງ.
ຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການຂັດຂວາງ ຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແມ່ນໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຕໍ່ຈຳເລີຍ 300 ກວ່າຄົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.