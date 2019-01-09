ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຕັດສິນບໍ່ເຂົ້າຂ້າງບໍລິສັດຕ່າງປະ
ເທດລຶກລັບ ທີ່ບໍ່ຍອມປະຕິບັດຕາມໝາຍສານ ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າອອກໂດຍຄະນະຕຸລາການ
ໃນການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ໃນເອກະສານກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ, ສານໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໂດຍບໍລິສັດທີ່
ບໍ່ລະບຸຊື່ ເພື່ອຂັດຂວາງ ການຕັດສິນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍສານອຸທອນ, ເຊິ່ງຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມໝາຍສານ. ສານສູງສຸດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນສຳລັບການ
ຕັດສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຊື່ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືກສະເໜີໃນສຳນວນສານນັ້ນແມ່ນ “ບໍລິສັດ” ທີ່ຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະບານ ຈາກ “ປະເທດ A” ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ການຄາດເດົາຫຼວງຫຼາຍ ຂອງສື່ມວນ
ຊົນ. ແຕ່ໝາຍສານດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບການສືບສວນສອບສວນ
ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ
ໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2016, ແລະ ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສົມຮູ້ຮ່ວມ
ຄິດລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ລັດຖະບານ ມົສກູ.
ມັນແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສານສູງສຸດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເປີດເຜີຍໃນການສືບສວນສອບ
ສວນກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານ ຈອນ ໂຣເບີດສ໌ ໄດ້ພັກການຕັດສິນຂອງ
ສານອຸທອນ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄວ້ທີ່ວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເຄົາລົບການຕັດສິນ
ແລະ ທຳການປັບໃໝທຸກມື້ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະປະຕິບັດຕາມໝາຍສານຂອງຄະນະ
ຕຸລາການ. ການຕັດສິນໂດຍຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາດັ່ງກ່າວ ຕອນ ນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ
ແລ້ວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄຳສັ່ງສານ.
ໝາຍສານ ແມ່ນຄຳສັ່ງທາງກົດໝາຍອອກໂດຍຄະນະຕຸລາການ ໃຫ້ພິຍານ ແລະ ບຸກ
ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປໃຫ້ປາກຄຳ ຫຼື ສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້.
ຄະນະຕຸລາການເພື່ອສືບສວນສອບສວນເລື່ອງ ຣັດເຊຍ, ທີ່ຖືກເລືອກບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ
ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ມອລເລີ ໃນປີ 2017 ນັ້ນ, ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດຂອງໝາຍສານ ເພື່ອບັງ
ຄັບໃຫ້ພິຍານຫຼາຍສິບຄົນໄປໃຫ້ປາກຄຳ ແລະ ສະໜອງເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາ
ນັກສືບສວນສອບສວນ.
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