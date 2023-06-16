ສານສູງສຸດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຮັກສາລະບົບບູລິມະສິດແກ່ຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນພື້ນເມືອງ ໃນການອຸປະຖໍາ ແລະຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຊາວພື້ນເມືອງມາເປັນລູກບຸນທໍາ, ໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ການໂຈມຕີໃນວົງກວ້າງ ຈາກລັດທີ່ນໍາໂດຍພັກຣີພັບບຣິກັນ ແລະຄອບຄົວຄົນຜິວຂາວ ທີ່ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງເຊື້ອຊາດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ສານໄດ້ຮັກສາກົດໝາຍກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການຂອງເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າອິນເດຍແດງ ສະບັບປີ 1978 ໄວ້ຄືເກົ່າ, ເຊິ່ງໄດ້ຮ່າງຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໄດ້ຖືກແຍກອອກຈາກຄອບຄົວ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ຕາມເຮືອນຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ.
ບັນດາຜູ້ນໍາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນວິທີໃນການປົກປັກຮັກສາຄອບຄົວ, ປະເພນີ ແລະວັດທະນະ ທໍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
“ບັນຫາຕ່າງໆມີຄວາມຊັບຊ້ອນ” ຜູ້ພິພາກສາ ເອມີ ຄອນນີ ບາເຣັດທ໌ (Amy Coney Barrett) ທີ່ຂຽນຄວາມເຫັນ ສຳລັບຜູ້ພິພາກສາສ່ວນໃຫຍ່ທັງເຈັດ, ແຕ່ “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນພວກເຮົາປະຕິເສດຕໍ່ການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.”
ຜູ້ພິພາກສາ ຊາມູເອລ ອາລິໂຕ (Justices Samuel Alito) ແລະ ແຄລເຣັນສ໌ ໂທມັສ (Clarence Thomas) ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້.