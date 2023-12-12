ສານສູງສຸດ ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ ຈາກການດຳເນີນຄະດີ ຫຼືບໍ່ 

ໄອຍະການສານພິເສດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ແຈັກ ສມິທ (Jack Smith) ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານສູງສຸດ ໃນວັນຈັນ ພິຈາລະນາໂດຍໄວ ວ່າອະດີດປະທານາທິ ບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ກ່າວຫາວ່າທ່ານສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນຄວາມພ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ຂອງທ່ານ ກັບທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຫຼືບໍ່.
ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮັກສາກໍານົດເວລາ ການພິຈາລະນາຄະດີ ຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 4 ມີນາ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນ, ທ່ານສມິທ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສານສູງສຸດຂອງປະເທດ ສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຕັດສິນ ຂອງຜູ້ພິພາກ ສາສະຫະລັດ, ທ່ານນາງ ທັນຍາ ຈຸຕຄານ (Tanya Chutkan) ວ່າຄະດີສາມາດດໍາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະຫຼີກລ້ຽງການຂໍອຸທອນຂອງທ່ານທຣໍາ ກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນຂອງທ່ານນາງ ຕໍ່ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການ ທີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ.
"ສະຫະລັດຮັບຮູ້ດີວ່າ ນີ້ແມ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍພິເສດ," ທ່ານສມິທ ກ່າວຕໍ່ສານສູງສຸດ. "ນີ້ແມ່ນກໍລະນີພິເສດ."
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ສານສູງສຸດໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຮັບຟັງຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງຈາກທັງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບວ່າ ຄວນຈະດໍາເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອຕັດສິນ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ ຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງຫາທາງອາຍາ ຫຼືບໍ່. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຍື່ນສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນວັນທີ 20 ທັນວານີ້.