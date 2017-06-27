ສານສູງສຸດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຈະພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບດຳລັດ ຂອງ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ຫ້າມການເດີນທາງ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ດຳລັດອາດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ດັດແປງດຳລັດ ທີ່ມັກມີການອ້າງເຖິງວ່າ ເປັນການຫ້າມໃນ
ການເດີນທາງ ໂຈະການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດສຳລັບປະຊາຊົນຈາກຫົກປະເທດ ທີ່
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ເປັນເວລາ 90 ມື້ ແລະໂຄງການ
ອົບພະຍົບຂອງປະເທດເປັນເວລາ 120 ມື້. ດຳລັງກ່າວວ່າບາດ ກ້າວເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອດັດແປງການກວດກາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະເທດຈາກ
ການຂົ່ມຂູ່ພາຍນອກ.
ດຳລັດຫ້າມເດີນທາງໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງງົດໃຊ້ຂອງສານລັດຖະບານກາງສອງແຫ່ງ
ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບ່ອນນຶ່ງຢູ່ລັດ Hawaii ແລະບ່ອນນຶ່ງຢູ່ລັດ Maryland. ການຕັດສິນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ງົດໂດຍສານອຸທອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສານສູງສຸດຂອງປະເທດໄດ້ເອົາທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້
ຫ້າມຕໍ່ບັນດາຜູ້ເດີນທາງມາຈາກ ລີເບຍ ອີຣ່ານ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ຊີເຣຍ ແລະເຢ
ເມນ ແລະໂຈະໂຄງການອົບພະຍົບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫ້າມເດີນທາງບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່
“ຊາວປະເທດຜູ້ທີ່ອ້າງໃນຄວາມເຊື່ອຖືຢ່າງແນ່ນອນ ເຖິງຄວາມສຳພັນກັບບຸກຄົນ
ຫລືອົງການໃດນຶ່ງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.”
ສານໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຄວາມສຳພັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ເໝາະສົມ ແກ່ບັນດາສ່ວນ
ບຸກຄົນ ຄວາມສຳພັນຄອບຄົວ ສຳຫລັບບັນດານັກສຶກສາ ທີ່ຖືກຮັບເຂົ້າມະຫາວິທະ
ຍາໄລຕ່າງໆ ສຳຫລັບຄົນງານ ວຽກການທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ດຳລັດການເດີນທາງຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 72 ຊົ່ວໂມງ
ຫລັງຈາກການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານໄດ້ຮ້ອງການຕັດສີນໃຈຂອງສານສູງສຸດວ່າ
“ເປັນໄຊຊະນະທີ່ແຈ້ງຂາວ."
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າການຕັດສິນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນປະເທດ. “ໃນນາມ
ປະທານາທິບໍດີ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາປະເທດຂອງ ພວກເຮົາ
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທຳຮ້າຍພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຄົນຜູ້ທີ່ສາມາດ ຮັກຫອມສະຫະ
ລັດ ແລະປະຊາຊົນຂອງປະເທດທັງໝົດ ແລະຜູ້ທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກ ແລະມີຜົນງານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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