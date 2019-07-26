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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ປາ​ກົດ​ວ່າຫລຸດ​ນ້ອຍ​ລົງ

ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ທ່ານ Adam Schiff ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ສອບ​ຖາມ​ອະ​ດີດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມັນ​ເລີ ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019.

ໂອ​ກາດ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດສະ​ຫະ​ລັດ ​ຈະ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງປະ​ທາ​ນາ​
ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ນັ້ນ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ຫລຸດ​ນ້ອຍ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ອະ​ດີດ​ໄອ​
ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ Robert Muller ໄດ້​ສະ​ເໜີວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫ​ຍັງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຕື່ມ ໃນ​ການ​ກ່າວ
​ຫາ ​ຕໍ່ຜູ້​ນຳຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ການ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວໂມງ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໃນ
​ອາ​ທິດ​ນີ້​.

​ຜູ້ນຶ່ງ​ທີ່​ກຳ​ກັບ​ນຳ​ການ​ໃຫ້​ການ ຂອງ​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ​ ກໍ​ຄືປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ
​ລັບ ທ່ານ Adam Schiff ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຮູ້ ​ສະ​ພາບການ​ໂຕຈິງ​ ແລະ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ​ມີ​ທາງ​ດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ ​ທີ່​ທ່ານ​
ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ໄປໄດ້ ຢ່າງ​ໜ້ອຍກໍໃນ​ຈຸດ​ນີ້ ຄື ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ”
​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເພື່ອ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​
ສະ​ໄໝທີ​ສອງ ຕື່ມ​ອີກ​ສີ່​ປີ.

ທ່ານ Schiff ໄດ້​ຖາມ​ໂດຍ​ໃຊ້​ສຳ​ນວນວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ສົມ​ຄວນ​ທີ່ນຳ​ເອົາ​ປະ​ເທດ
​ຜ່ານການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ບໍ່? ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ເປັນ​ທີ່​ແນ​ໃຈເທື່ອ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ
​ເຮັດ​ແບບນັ້ນ. ​ໂດຍຜ່ານ ປະ​ສົບ​ການທີ່ສຳ​ຄັນ ແລະ​ລົບ​ກວນຕໍ່​ປະ​ເທດ ແບບນັ້ນ
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ງ່າຍໆ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ “​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມທຸກ
ຢ່າງເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ຄົນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ” ໄປລົງ​ຄະ
​ແນນ​ສຽງຕໍ່​ຕ້ານ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໃນເດືອນ​ພະ​ຈິກ
ປີ 2020.

ສ່​ວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ Jerrold Nadler ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ​ຕຸ​ລາ​ການ
ໄດ້​ສອບ​ຖາມ​ທ່ານ Muller ເປັນ​ເວ​ລາກວ່າ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເປັນ​
ຜູ້​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້ເລີ້ມ​ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ. ແຕ່​ວ່າ​ປະ​ທານ​
ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານນ​າງ Nancy Pelosi ໄດ້ຂັດ​ຂວາງຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເທົ່າ​
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຍ້ອນຢ້ານ​ວ່າຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທາງການ​ເມືອງ​ທີ່​ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ ແລະ​ເຊື່ອ​
ວ່າໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຈະ​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຫວ່າງ​ເປົ່າ.

ເຖິງ​ແມ່ນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ ​ສາ​ມາດ​ຮວມກຳ​ລັງເປັນ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ
ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ເພື່ອ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ໃຫ້​ທຳການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ
​ກັນ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມສະ​ພາ​ສູງ ​ຈະ​ບໍ່​ລົງ​ຄະ​ແນນ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສອງ​ສ່ວນສ​າມ​ ​ເພື່ອ​ລົງ​ໂທດ
ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ປົດ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ Schiff ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຍິນ​ດີ ຖ້າ​ຫາກ​ພວ​ກ​ເຮົາຫາກ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະປົດ
ທ່ານ​ອອກ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ
​ ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພ​ະເຈົ້າທີ່​ສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ກໍ​ຄື ຢູ່​ໃນ​ຮູບຂອງ​ການຕຳ​ໜິ​ທີ່ແຮງ
ສຸດ ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີຢູ່. ແຕ່​ວ່າ​ມັກ​ກໍ​ຄື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.
ນັ້ນ​ເປັນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ແຂງ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ການພົ້​ນ​ຈາກ ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ນັ້ນ
​ຢູ່​ໃນ​ມື​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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