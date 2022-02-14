ແຕ່ໃດໆມາປະຊາຊົນຢູ່ອາເມຣິກາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມພາກັນເບິ່ງກິລາຟຸດບອລ ຫຼືທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ອາເມຣິກັນຟຸດບອລ, ທຸກໆເດືອນກຸມພາຂອງແຕ່ລະປີເປັນເດືອນ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຊິງໄຊຂອງສອງທີມຟຸດບອລ ຫຼືທີ່ເພິ່ນຮ້ອງກັນວ່າ ສຸເປີໂບລ ເພື່ອຊິງໄຊເປັນທີນຶ່ງປະຈໍາປີ. ໃນປີນີ້ ທີມທີ່ເຂົ້າມາຊິງຊະນະເລີດ ປະກອບມີ ທີມ LA Rams ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ສູ້ກັບທີມ Cincinnati Bengals ຈາກລັດໂອຮາຍໂອ ໂດຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນອາທິດ, ວັນທີ 13 ກຸມພາ ທີ່ ໂຊຟີ ສເຕດຽມ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ແລະທີມທີ່ເປັນແຊ້ມຊຸບເປີໂບລໃນປີນີ້ ໄດ້ແກ່ທິມ LA Rams ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ດ້ວຍຄະແນນ 23 ຕໍ່ 20.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນລາວ-ອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງ ກ່າວກັບ VOA ວ່າ ທີມຂອງລັດທີ່ເພິ່ນອາໄສຢູ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮອບສຸເປີໂບລໃນປີນີ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງຕິດຕາມຢູ່ຄືເກົ່າ ເພາະເບິ່ງຢູ່ແລ້ວໃນທຸກໆປີ, ເບິ່ງຢູ່ເຮືອນກັບຄອບຄົວ ບໍ່ຄືກັບປີກ່ອນໆທີ່ໄດ້ເບິ່ງຮ່ວມກັນກັບພີ່ນ້ອງຫຼາຍຄົນ. ໂດຍເພິ່ນໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງໃນບາງຕອນດັ່ງນີ້:
“ນຶ່ງມາລະແມ່ນໄປບໍ່ໄດ້ແລ້ວ, ສອງມາລະມັນໄກ, ສາມມາລະມັນບໍ່ແມ່ນທີມຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍຊິເບິ່ງຢູ່ເຮືອນ ກະຄິດວ່າຄືຊິເບິ່ງຢູ່ເຮືອນນີ້ລະ ເບິ່ງນໍາຄອບນໍາຄົວ ແລະມັນກໍເພາະວ່າຍ້ອນໂຄວິດນີ້ແດ່ ຄວາມຈິງໂຄວິດນີ້ມັນກະ ຄົນກະເປັນໜ້ອຍລົງຄືວ່າຊັ້ນລະແຕ່ກໍຍັງມີຢູ່ ມັນກໍບໍ່ແນ່ໃຈ, ເບິ່ງຢູ່ເຮືອນຢູ່ໂທລະພາບໃຫຍ່ພີ້ລະ, ຄວາມຈິງແລ້ວນິ ບາງເທື່ອໃນແຕ່ລະປີມັນຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ ບໍ່ແມ່ນເບິ່ງຍ້ອນວ່າເບິ່ງຟຸດທ໌ບອລເນາະ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ແມ່ນທີມຕົນເອງຫຼິ້ນເນາະ, ແຕ່ວ່າເບິ່ງຄອມເມີໂຊລຫັ້ນນະ ຍາມຊ່ວງສຸເປີໂບລຫັ້ນນະ ໂຄສະນາມັນພິເສດເດເນາະ ມັນມີແນວແປກໆແນວເປັນຕາຫົວເນາະ.”
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ NFL ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຊົມການແຂ່ງຂັນ ອາຍຸແຕ່ 5 ປີຂຶ້ນໄປຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19, ແລະມີຜົນກວດໂຄວິດອອກມາເປັນລົບຢ່າງນ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເກມການແຂ່ງຂັນ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າເບິ່ງການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທັງໝົດແຕ່ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 2 ປີຂຶ້ນໄປຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ,ແລະໜ້າກາກກໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຕະຫຼອດເວລາ (ຍົກເວັ້ນໃນເວລາທີ່ກິນຫຼືດື່ມນໍ້າເທົ່ານັ້ນ).
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ ຈະເລີ້ມຜ່ອນຜັນຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ການໃສ່ໜ້າກາກ ແລະເວັ້ນໄລຍະຫ່າງແມ່ນຍັງມີຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວເລີຍ ທຸກຄົນເອງກໍຄວນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດ ເພື່ອຍຸຕິການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ກັບມາໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
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