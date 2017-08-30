ພາຍຸ Harvey ຄ່ອຍໆເຄື່ອນຍ້າຍ ອອກໄປຈາກລັດ Texas, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍ ຍັງຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າ

ເມືອງ Houston ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຍ້ອນເຫດການຝົນຕົກໜັກ ເປັນຄັ້ງ
ປະຫວັດສາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸເຂດຮ້ອນ Harvey ໄດ້ເຄື່ອນອອກໄປ
ຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດ Texas ແລະ ເຂົ້າໄປໃນລັດ Louisiana ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ຄາດວ່າ ເຂດເມືອງ Houston ຈະໄດ້ຮັບນໍ້າຝົນ
ຊຸດໃໝ່ ປະມານ 2 ຊັງຕີແມັດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະ ຈະມີທ້ອງຟ້າທີ່ແຈ່ມໃສ ແລະ ອຸນ
ຫະພູມຮ້ອນ ໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະປະເຊີນກັບໄພນໍ້າ
ຖ້ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກພາຍຸທີ່ເຄື່ອນອອກໄປຊ້າໆ ເຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ
ຫຼາຍເຖິງ 130 ຊັງຕີແມັດໃນບາງບ່ອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 24 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນເມືອງ Beaumont ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງ Houston ລັດ Texas
ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ປະສົບກັບຝົນທີ່ຕົກໜັກທີ່ສຸດໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່
ຈຸດສູນກາງຂອງພາຍຸໄດ້ເຮັດໃຫ້ດິນເຈື່ອນຄັ້ງໃໝ່ໃນລັດ Louisiana. ສູງກາງພາຍຸ
ເຮີຣິເຄນ ກ່າວວ່າ ພາຍຸດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫຼາຍ ເຖິງ 15 ຫາ 30 ຊັງຕີແມັດ
ໃນພາກຕອນເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດ Louisiana ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນເຂົ້າໃນ
ທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດ ໃນລັດ Texas ກ່າວວ່າ ໜ່ວຍກູ້ໄພໄດ້ນຳເອົາປະຊາ
ຊົນຫຼາຍກວ່າ 13,000 ຄົນອອກຈາກບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ກໍໄດ້ໄປພັກອາໄສຢູ່ໃນບ່ອນລີ້ໄພ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ສູນກາງ
ປະຊຸມຂອງເມືອງ Houston, ເປັນສະໜາມແຂ່ງຂັນສຳລັບທີມກິລາບາສແກ໊ດບອລ
Houston Rocket ແລະ ເປັນສະໜາມກິລາທີ່ທີມເຕະບານ Houston Texans
ທຳການແຂ່ງຂັນ.
ຍ້ອນປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີ
ການລາຍງານວ່າມີການງັດແງະລັກເຄື່ອງກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວນັ້ນ, ເຈົ້າເມືອງ
Houston ທ່ານ Sylvester Turner ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດເວລາຫ້າມອອກຈາກບ້ານໃນ
ຕອນກາງຄືນ ເລີ່ມຈາກຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນ “ການກະທຳທີ່ອາດເປັນ
ອາຊະຍາກຳ.”
ທ່ານ Turner ໄດ້ຍົກຍ້ອງເມືອງ Houston ວ່າເປັນເມືອງທີ່ຊາວບ້ານເຝົ້າລະວັງກັນ
ແລະ ກັນ ແລະ ຮ່ວມກັນປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງເຂົາເຈົ້ານຳກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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