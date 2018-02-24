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ກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ລັດອິສລາມ ອ້າງເອົາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ຍາມຮັກສາຢູ່ດ່ານ ກວດ ໃກ້ກັບບ່ອນວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ປະເທດອັຟການິສຖານ.

ການວາງ​ລ​ະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ​ແລະ​ການບຸກໂຈມຕີ​ຂອງ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​
ແຮງ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ໄດ້​ສັງຫານ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ນຶ່ງ​ມື້​ຫລັງຈາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງ ທໍ່ສົ່ງແກັສ
ທຳມະຊາດໃນພາກສ່ວນທີ່ຜ່ານອັຟກາ​ນິສຖານ ຊຶ່ງ​ໄດ້ມີການ​ລໍຖ້າ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ນານ
ແລ້ວນັ້ນ ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ.

​ໂຄສົກກະຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​
ມື້​ນີ້ ​ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ປ້ອມ​ຍາມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫຼວງກາ​ບູລໄດ້ສັງຫານ​ຢ່າ​ໜ້ອຍ​ສາມ​ຄົນ​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບອີກ​ຫຼາຍ ​ຄົນ.

ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິສລາມ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ນະ
ຄອນຫລວງອັຟການິສຖານ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ ຂອງ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ ​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ທີ່
ແຂວງ​ຟາ​ຣາ ທາງພາກຕາເວັນຕົດ ຂອງປະເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ກະບົດ ​ຕາ​ລິ​ບານ ​ໄດ້
ໂຈມ​ຕີ ​ໃນຕອນເຊົ້າມືດ ໂດຍໄດ້ສັງຫານກຳລັງ​ລັດຖະບານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 20 ຄົນ ກ່ອນ
ຍືດ​ເອົາ​ຄ້າຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃນ​ເຂດເມືອງບາ​ລາ ບາ​ລຸກ.

ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ການວາງ​ລະ​ເບີດສະຫຼະຊີບ 2 ຄັ້ງ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມື​ດ ທີ່ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ
​ໝາຍໃສ່​ກຳລັງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ແຮ​ລແມນ ທີ່ມີບັນຫານັ້ນ​.

ພວກຜູ້ຊາຍນຳພາເດັກນ້ອຍ ໜີຈາກບ່ອນລະເບີດແຕກຢູ່ ລາຊາ​ລກາຣ​ກາຣ ນະຄອນຫຼວງຂອງແຂວງແຮລແມນ ອັຟການິສຖານ.
ພວກຜູ້ຊາຍນຳພາເດັກນ້ອຍ ໜີຈາກບ່ອນລະເບີດແຕກຢູ່ ລາຊາ​ລກາຣ​ກາຣ ນະຄອນຫຼວງຂອງແຂວງແຮລແມນ ອັຟການິສຖານ.

​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເທື່ອທຳ​ອິດໄດ້ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ເຂດເມືອງ​ເນ​ດ ອາລີ ບ່ອນ​ທີ່​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຫຸ້ມເກາະ
ບັນຈຸ​ລະ​ເບີດ ທີ່​ຮູ້​ໃນຊື່ ລົດຮໍາ​ວີ ນັ້ນ ໄດ້ແນເປົ້າ​ໝາຍ ໃສ່ຄ້າຍ​ທະ ຫານກອງທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດອັຟກາ​ນິສຖານ. ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້ອ້າງ​ລາຍ​ງານ​ຂັ້ນທຳ​ອິດ ທີ່​ຢືນຢັນ​ວ່າເຫດລະ
ເບີດ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ສັງຫານ​ທະຫານຢ່າງ​ໜ້ອຍສີ່​ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ​ຫລາຍ​ຄົນ.

ຖະ​ແຫ​ລງການ​ຂອງ​ພວກ​ຕາ​ລິບານ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ ການ
​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ຄ້າຍ​ທະຫານ ​ແລະ​ໄດ້​ສັງຫານ​ທ​ະຫານ​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
25 ຄົນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ກະບົດ​ມັກ​ອອກ​ຖະ​ແຫລ​ງການເວົ້າໂຍກ ເກີນຄວາມຈິງກ່ຽວ
ກັບຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ.

ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ (ທີສອງຈາກຊ້າຍ), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານຊາຮິດ ກາການ ອັບບາຊີ (ຂວາ), ປະທານາທິບໍດີເທີກ ທ່ານ ເຄີບັນກູລີ ເບີດີມຸກຄາມີໂດບ (ທີສອງຈາກຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ກະຊວງພາຍນອກ ທ່ານ ແອມ ຈີ ອັກບາ (ຊ້າຍ) ຮ່ວມພິທີວາງຖໍ່ການສ້າງ TAPI ໃນເມືອງເຮີຣັຕ ອັຟການິສຖານ.
ປະທານາທິບໍດີ ອັຟການິສຖານ ທ່ານອາສຣາຟ ການີ (ທີສອງຈາກຊ້າຍ), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານຊາຮິດ ກາການ ອັບບາຊີ (ຂວາ), ປະທານາທິບໍດີເທີກ ທ່ານ ເຄີບັນກູລີ ເບີດີມຸກຄາມີໂດບ (ທີສອງຈາກຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ກະຊວງພາຍນອກ ທ່ານ ແອມ ຈີ ອັກບາ (ຊ້າຍ) ຮ່ວມພິທີວາງຖໍ່ການສ້າງ TAPI ໃນເມືອງເຮີຣັຕ ອັຟການິສຖານ.

ບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງຕໍ່​ມາ ລົດ​ບັນທຸກ​ລະ​ເບີດ​ຄັນ​ນຶ່ງ​ໄດ້ດືງຂະ​ນວນ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ ຫລວງ​ຂອງແຂວງລາຊາ​ລກາຣ​ກາຣ ສັງຫານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ຄົນ ​ແລະ​ໄ​ດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກເກົ້າ
​ຄົນ ຮວມທັງພວກ​ພົນລະ​ເຮືອນ ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

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