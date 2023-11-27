ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃສ່ຂະບວນລົດທະຫານປາກິສຖານ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດໃນວັນອາທິດວານນີ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເປັນທາງການຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ເມືອງແບບນູ (Bannu) ຊຶ່ງເປັນເມືອງຄ້າຍທະຫານໃນແຂວງຄາຍເບີ້ປັກຕຸງກວ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບຂອງການໂຈມຕີນີ້ວ່າ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນມີອາການສາຫັດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງກອງທັບ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນເທື່ອນີ້.
ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຮາຟິສ ກູລ ບາຮາເດີ (Hafiz Gul Bahadur) ທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ປົກຄອງອັຟການກິສຖານ ໃນເວລານີ້ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ.
ເມືອງແບນນູ ແລະຫຼາຍໆຫົວເມືອງຂອງອັຟການິສຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ຮວມທັງວາຊີຣິສຖານເໜືອ ໃນເຂດຊາຍແດນອັຟການິສຖານນັ້ນ ມັກຈະຖືກພວກຫົວຮຸນແຮງໂຈມຕີເປັນປະຈຳ.
ປາກິສຖານ ກ່າວຫາພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເຂົ້າໄປຫຼົບລີ້ໜີກົດໝາຍ ໄດ້ເພີ້ມທະວີໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນປະເທດ ຈາກບ່ອນຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດຄືນອີກ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ.