ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ການລະເບີດສະຫຼະຊີບໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້
ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໄດ້ສັງຫານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ 2 ຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນອີກ
4 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່2 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ໃກ້ໆກັບປ້ອມກວດຄົນເຂົ້າອອກ ໃນຖະໜົນທີ່ແອອັດ ໃນເມືອງ
ຫຼວງ. ເບິ່ງຄືວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດ ຕ້ອງການທີ່ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ກອງກຳລັງຂອງອັຟກາ
ນິສຖານ ແລະແຕ່ກັບໄປຖືກລົດຂອງພົນລະເຮືອນແທນ, ຊຶ່ງທ່ານ ນາຈີບ ເດນິສ (Najib Danish) ໂຄສົກຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວໄປ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການລະເບີດຄັ້ງນີ້ ຜ່ານອົງ
ການຂ່າວອາມັຄ ຂອງຕົນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ແຊນເດີສ໌ (Sarah Sanders) ກ່າວວ່າ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຊາບໃນເຫດການທີ່ວ່ານີ້ແລ້ວ.
ການວາງລະເບີດໃນວັນຈັນວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອອກມາອ້າງ
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີໃສ່ຄ້າຍຝຶກແອບດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ
ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ນັ້ນ.
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