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ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໃສ່ລົດ ຢູ່ພາກໃຕ້ ອັຟການິສຖານ ສັງຫານຕຳຫລວດ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ

ໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພອັຟການິສຖານ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ໃນເມືອງ ໄມແວນດ໌ ແຂວງຄັນດາຫາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອັຟກາ​ນິສຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ
​ສຸກ​ມື້ນີ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕຳຫລວດຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ຫົກ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ ​ອີກ 10 ຄົນໄດ້​ຮັບບາດ​
ເຈັບ ຮວມທັງ​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຂົງ​ເຂດ ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ຄັນ​ດາ​ຫາ ຢູ່ພາກ​ໃຕ້ປະເທດ​.

ທ່ານ​ຊອລຕັນ ​ໂມຮໍາ​ມາດ ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫລວດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ຜູ້​ວາງ​
ລະ​ເບີດ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດບັນທຸກສີ່​ລໍ້ທະຫານ ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ວ່າ ຮໍາ​ວີ ​ແລ່ນ​
ເຂົ້າຕໍາ​ປ້ອມ​ຍາມ​ຕຳຫລວດ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ໄມ​ວານ. ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ
ໃຫ້​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບ້ານ​ເຮືອນ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ທີ່ຢູ່​ໃກ້ໆ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ “ພວກ​ນາຍ​ຍາມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຍາມ​ຢູ່​ປະຕູທາງ​ເຂົ້າ​ທຳ
​ອິດ ​ໄດ້​ຮັບ​ມື​ກັບ​ລົດ​ຮໍາ​ວີ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດມີ່ມີນໍ້າໜັກປະມານ 3,000 ກິ​ໂລ
ກຣາມ ​ແລະໄດ້​ເ​ປີດ​ສາກ​ຍິງ​ເພື່ອໃຫ້ລົດຢຸດ ​ແຕ່​ຜູ້​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສາມ​າດ​ເຂົ້າໄປ​ເຖິງ​
ປ້ອມ​ຍາມ​ທີສອງ ກ່ອນຈະດຶງສາຍ​ຄະ​ນວນໃຫ້​ລະ​ເບີດແຕກ.”

ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າ​ຍຕາ​ລີ​ບານ ​ໄດ້​ອ້າງເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ທັນ​ທີ​ຕໍ່ການດໍາເນີນການ
​ໂຈມ​ຕີ.

ທ່ານ​ໂມຮໍາມາດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ກະບົດ​ຕານລີບານ ແມ່ນເປັນຜູ້​ຢູ່ໃນ​ການໂຈມຕີ
ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ ໃນ​ເມືອງ​ຄັນ​ດາຮາ ​ແລະ​ໄດ້ຮວມເອົາ​ແຂວງ​ແຮ​ວ​ແມນເປັນຂອງຕົນ
ນັ້ນໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ລົດ​ຮໍາ​ວີ​ຫລາຍ​ຄັນ ​ແລະກໍ​ມັກ​ໃຊ້ມັນເຊົ້າ​ໃນ​ການ​ໂຈມຕີ​ສະຫຼະຊີບ​
ຕ້ານ​ກຳລັງທະຫານ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພນສ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບທະຫານ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ແບັກແຣມ ໃນອັຟການິສຖານ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພນສ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບທະຫານ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ແບັກແຣມ ໃນອັຟການິສຖານ.

ເຖິງ​ຢ່າງໃດ​ກໍ​ດີ ແຫ​ລ່ງຂ່າວຕຳຫລວດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນກ່າວ​ວ່າ ຈຳນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ແລະ​ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ​ໂຕ​ເລກ​ທີ່​ທາງ​ການ​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ພາຍຫລັງທີ່​ຮອງ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ​ເພັນ​ສ ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປຢ້ຽມຢາມອັ​ຟກາ​ນິສຖານ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້​ບອກ​ກ່ອນ
ລ່ວງໜ້າ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖະ​ແຫລ​ງຕໍ່​ທະຫານ​ອາ​ເມຣິກາ ທີ່​ຖານ​ທັບ​ອາກາດ ​ແບັກ
ແຣມ ​ແລະ​ຂອບ​ໃຈ​ພວເຂົາເຈົ້າທີ່​ປະຕິບັດ​ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

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