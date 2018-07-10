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ມີຢ່າງນ້ອຍ 10 ຄົນ ​ເສຍ​ຊີວິດ ໃນການໂຈມ​ຕີ ດ້ວຍລະເບີດ ສະຫຼະ​ຊີບ ຢູ່ ​ອັຟກາ​ນິສຖານ

ກອງ​ກຳລັງຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອັຟກາ​ນິສຖານ ຜູ້​ນຶ່ງ ຢືນ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຄຸ້ມ​ກັນ​ສະຖານ​ທີ່ ​ເກີດ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ​ໃນ​ເມືອງ​ຈາ​ລາໆ​ບັດ, ອັຟກາ​ນິສຖານ, 10 ກໍລະກົດ 2018.

ມີຢ່າງນ້ອຍ 10 ຄົນ ​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ອີກ 4 ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ ຈາກການໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍລະ​ເບີດ
​ສະຫຼະ​ຊີບ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ຢູ່ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

ຜູ້​ໂຈມຕີໄດ້ບີບ​ຄະ​ນວນ​ທີ່​ມັດ​ຕິດ​ກັບ​ຕົວ​ຂອງ​ລາວ ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ​ທີ່​ປ້ອມ​ຍາມ​ໃນ​ເມືອງ​
ຈາລາ​ໆບັດ ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ຂອງ​ແຂວງ ນັນກາຮາ ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕິດກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ປາ​ກິ​ສຖານ. ​
ໂຄສົກ​ຂອງ​ແຂວງ ທ່ານອັຕ​ໂຕ​ລາ ​ໂຄ​ຈີ​ອາ​ນີ (Attaullah Khogyani) ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ
​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ພົນລະ​ເຮືອນ 8 ຄົນ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ສືບ​ລັບ​ອັຟກາ​ນິສຖານ 2 ຄົນ ​ແມ່ນ​
ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ເສຍຊີວິດໃນຄັ້ງ​ນີ້.

ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງຮັກສາ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກວດ​ຄົ້ນ​ລົດ ​ທີ່​ປ້ອມ​ຍາມ ຕອນ​ທີ່​ຜູ້​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ ​ໄດ້​ຍ່າງ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ກໍໄດ້ບີບ​ຄະ​ນວນ​ລະ​ເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ມີ​ກຸ່ມໃດ ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ເທື່ອ​ໃນ​ທັນທີ​ກ່ຽວກັບ
ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໃນແຂວງອັຟກາ​ນິສຖານ​ນີ້ ບ່ອນ​ທີ່​ກຸ່ມກະບົດຕາ​ລີ​ບານ ​ແລະພວກ
ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ທີ່​ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທີ່​ມີ​ທີ່ໝັ້ນ ​ແລະ​ໄດ້ອ້າງ​ເອົາຄວາມ
ຮັບຜິດ ຊອບ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ ຕໍ່ຕ້ານ​ກອງ​ກຳລັງ​ຂອງລັດຖະບານ. ​

ໃນ​ອີກເຫດການນຶ່ງນັ້ນ ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ ​ໄດ້ສັງ​ຫານຜູ້​ບັງຄັບ​ບັນຊາ​ຕຳຫຼວດປະຈຳເມືອງ ໃນແຂວງ​ກາສນີ ທາງ​ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​
ບັນຫາ​ນັ້ນ.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ແຂວງ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ເມືອງຄັອກຢາ​ນີນັ້ນ ​ຍັງ​ໄດ້​ສັງຫານພວກ​ຕຳຫຼວດ 4 ຄົນ. ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ບຸກຄືບໜ້າຢູ່ໃນ​ແຂວງ​ກາສນີ
​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ມື້​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳລັງອັຟການິສຖານ​ບາດ​ເຈັບລົ້ມຕາຍ​ເປັນ​
ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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