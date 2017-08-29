ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບຄົນນຶ່ງໄດ້້ໂຈມຕີຝູງຊົນຢູ່ນອກທະນາຄານ ໃນນະຄອນຫລວງ
Kabul ປະເທດອັຟການິສຖານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນເສຍຊີວິດ
ແລະບາດເຈັບເກົ້າຄົນ ອີງຕາມຄຳຢືນຢັນຕໍ່ ວີໂອເອຂອງໂຄສົກຕຳຫລວດປະຈຳເມືອງ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທາງເຂົ້າສາຂາທະນາຄານ Kabul ບໍ່ຮ່າງໄກຈາກ ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ມີການປົກປັກຮັກສາຢ່າງໜາແໜ້ນ.
ພວກເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ທະຫານອັຟການິສຖານ ແລະສະຖາບັນຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຕ່າງໆ ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນຝູງຊົນທີ່ໄປຮັບເງິນເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ Taliban ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້. ໂຄ
ສົກຄົນນຶ່ງໄດ້ອ້າງວ່າ ລະເບີດສະຫຼະຊີບນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ທະຫານອັຟການິສຖານ ແລະ
ຕຳຫລວດທີ່ພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກທະນາຄານເພື່ອຮັບເງິນເດືອນ ເສຍຊີວິດ.
ການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊາວອັຟການິສຖານ ກະກຽມຂີດ
ໝາຍສະຫລອງບຸນ Eid ປະຈຳປີ. ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ໃນທັນໃດ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ລະເບີດໄດ້ໂຈມວັດ Shi’ite ທີ່ແອອັດໃນນະຄອນ Kabul ສັງຫານ
ພວກໄປສູດມົນຫລາຍກວ່າ 40 ຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ທັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນນຳ.
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