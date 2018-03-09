ການໂຈມຕີ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ສັງຫານ ກຳລັງ ລັດຖະບານ 17 ຄົນ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ການໂຈມໃນຕອນເຊົ້າມຶືດຂອງພວກຕາລີບານ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ
ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານ ຢ່າງໜ້ອຍ
17 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫລາຍຄົນ.
ການສູ້ລົບໄດ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ເມືອງກາວາຈາ ກາຣ ຊຶ່ງເປັນເຂດພູຜາໃນແຂວງຕັກກາ ບ່ອນ
ທີ່ພວກກະບົດໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານອັຟການິສຖານ.
ເຈົ້າເມືອງ ໂມຮຳມາດ ໂອມາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພວກະບົດຫລາຍຄົນຈາກ ອັນທີ່ີ
ຮ້ອງວ່່າ ໜ່ວຍກ້າຕາຍ “ກອງທັບແດງ” ຂອງພວກຕາລິບານ ໄດ້ໂຈມຕີຢ່າງແບບບໍ່
ຄາດຄິດ ຕໍ່ຄ້າຍດັ່ງກ່າວ ແລະປ້ອມຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ທະຫານອັຟການິສຖານ ແລະຕຳຫຼວດແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຈຳນວນ
ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານກ່າວອ້າງວ່າ ພວກນັກລົບຂອງຕົນ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຄ້າຍດັ່ງກ່າວ
ແລະປິດລ້ອມ 12 ປ້ອມຍາມ ໂດຍໄດ້ສັງຫານກຳລັງອັຟການິສຖານເກືອບ 30 ຄົນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນສະໜາມລົບ ແລະການສັງຫານກຳ ລັງສັດຕູໃນສະໜາມ
ລົບຂອງພວກກະບົດ ມັກເວົ້າໂຍກເກີນຄວາມເປັນຈິງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນການໂຈມຕີິ ຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ມື້ນີ້ ຜູ້ວາງ
ລະເບີດສະຫຼະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບີບຄະນວນ ເສື້ິອບັນຈຸລະເບີດ ໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ 300 ແມັດ
ຫ່າງຈາກບ່ອນເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ໂດຍໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍເກົ້າຄົນ ແລະ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 18 ຄົນ ອີງຕາມໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນອັຟການິສຖານ ທ່ານນາ
ສຣັຕ ຣາຮີມີ.
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