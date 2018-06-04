ເກີດເຫດໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ອັຟການິສຖານ

ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 9 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີ
ດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໃກ້ກັບບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມກັນຂອງ
ບັນດາຜູ້ສອນສາສະໜາ ແລະ ນັກວິຊາການຊັ້ນນຳຂອງ ອັຟການິສຖານ.
ບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການລະເບີດດັ່ງກ່າວ.
ການລະເບີດໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ ອູເລມາ
(Ulema) ຂອງ ອັຟການິສຖານ 2000 ຄົນ ໄດ້ເລີກ ແລະ ເດີນທາງອອກຈາກຕູບຜ້າ
ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນສຳລັບກອງປະຊຸມ. ໃນເວລາບໍ່ດົນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ສະພາໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ຫຼື ການຕັດສິນ, ທີ່ປະກາດວ່າ ການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບແມ່ນເປັນສິ່ງຕ້ອງຫ້າມພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍອິສລາມ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ອອກການຮ້ອງຮຽນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ
ແລະ ພວກຕາລີບານຫົວຈັດ ຕົກລົງກັນໃນການຢຸດຍິງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ
ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ.
ພວກຕາລີບານໄດ້ເພີ່ມການໂຈມຕີໃນທົ່ວ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານ
ມາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມການໂຈມຕີໃນລະດູບານໃໝ່.
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