ການໂຈມຕີ ສະຫຼະຊີບ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ ປາກິສຖານ ສັງຫານ 9 ຄົນ

ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃສ່ປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປາກິສຖານ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 20 ກວ່າຄົນ.
ຍັງບໍ່ທັນມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະ
ເບີດ ທີ່ມີຂຶ້ນໃກ້ໆນະຄອນລາຮໍ ເມືອງເອກຂອງແຂວງປັນຈາບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄຮດາ ອາສຣາຟ ກ່າວວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດຄົນນີ້ ຕັ້ງໃຈຈະໂຈມຕີ
ວັດອິສລາມທີ່ເມືອງຣາຍວິນ ຊຶ່ງມີຜູ້ຄົນໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງທາງສາສະໜາ.
ການເຕົ້າໂຮມກັນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນ ໂດຍອົງການ ສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ມີຊື່ວ່າ
ຕາບລີກີ ຈາມາອາດ (Tableeghi Jamaat) ຫຼືງານພາຕີ້ຂອງພວກສອນສາສະໜາ.
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕາມປົກກະຕິແມ່ນເຂັ້ມງວດຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ທີ່ບ່ອນຈັດພິທີປະ
ຈຳປີທີ່ວ່ານີ້.
ພິທີເຕົ້າໂຮມ ທາງສາສະໜາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມສາສະໜາອິສລາມທີ່ນິຍົມ
ແນວທາງເດີມຈັດ ທີ່ສອນວ່າ ຊາວມຸສລິມຄວນຈະເອົາແບບຢ່າງ ການດຳລົງຊີວິດ
ຂອງພະສາສະດາໂມຮຳມັດ ແລະບອກໃຫ້ພວກທີ່ເຫຼື້ອມໃສທັງຫຼາຍ ມີໜ້າທີ່ ເດີນ
ທາງໄປທົ່ວໂລກ ເພື່ອເທດສະໜາສັ່ງສອນກ່ຽວກັບສາສະໜາອິສລາມ.
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