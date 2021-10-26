ພວກປະທ້ວງຊູດານໄດ້ເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ ຫລັງຈາກພວກທະຫານໄດ້ຍຶດເອົາອຳນາດໃນການສະພາບການປາກົດວ່າເປັນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ.
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງສຽງປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມຄະນະກຳມະການແພດຊູດານ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 80 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ນາຍພົນອັບແດລ-ແຟັດຕາ ເບີແຮນ (Abdel-Fattah Burhan), ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງຊູດານ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນໃນທົ່ວປະເທດໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະປະກາດຢຸດຕິສະພາພົນລະເຮືອນ-ການທະຫານຮ່ວມທີ່ບໍລິຫານປະເທດເປັນເວລາ 2 ປີນັ້ນ.
ທ່ານນາຍພົນໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງທະຫານໄດ້ຈັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັບດາລລາ ແຮມດອກ (Abdalla Hamdok) ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ຂອງສະພາອະທິປະໄຕ.
ທ່ານເບີນແຮນກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຍຸບສະພາ ແລະລັດຖະບານຍ້ອນ "ການຂັດແຍ້ງ ທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ" ແລະປະກາດວ່າ "ລັດຖະບານໃຫມ່ຂອງບັນດານັກວິຊາການຈະຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນໄວໆນີ້."
ນັກຂ່າວໄມໂຄ ອາທິດ (Michael Atit) ທີ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງຊູດານ ກ່າວຕໍ່ລາຍການເພັ່ງເລັງໃສ່ຊູດານໃຕ້ ຫລື South Sudan in Focus ຂອງວີໂອເອ ວ່າພວກປະທ້ວງຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຫລັ່ງໄຫລໄປລົ້ນຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ຫລັງຈາກມີລາຍງານການຈັບກຸມທ່ານແຮມດອກແລ້ວ. ທ່ານອາທິດລາຍງານອີກວ່າໄດ້ຍິນສຽງປືນ ແລະເຫັນຢາງລົດໄໝ້ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ.
ທ່ານອາທິດກ່າວວ່າ ໂທລະຄົມມະນາຄົມສ່ວນໃຫຍ່ໃນຄາຣ໌ທູມໄດ້ຖືກປິດລົງ, ລວມທັງອິນເຕີແນັດ ແລະສະຖານີວິທະຍຸ. ມີພຽງແຕ່ສະຖານີໂທລະພາບຂອງລັດແຫ່ງດຽວທີ່ໄດ້ອອກອາກາດ, ກະຈາຍສຽງເພງທີ່ມີລັກຊະນະຮັກຊາດ.
ຜູ້ຕາງຫນ້າພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳຊູດານ, ທ່ານໂວກເຄີ ເພີເທັສ (Volker Perthes) ກ່າວວ່າທະຫານ "ໄດ້ຄວບຄຸມຄາຣ໌ທູມ, ປິດທາງ ເຂົ້າເມືອງແລະຂົວ, ແລະປິດສະຫນາມບິນ ແລະຍັງເຂົ້າຄວບຄຸມ ໂທລະພາບຂອງລັດອີກດ້ວຍ."
ທ່ານໄດ້ບອກນັກຂ່າວໃນນະຄອນນິວຢອກໂດຍທາງອອນລາຍຈາກຄາຣ໌ທູມວ່າ ເມື່ອຮອດກາງຄືນມາຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດຫລຽວເຫັນສິ່ງກີດຂວາງ ໃນຫົນທາງຢູ່ບ່ອນທ່ານຢູ່ນັ້ນລຸກໄໝ້ຢູ່ ແລະສາມາດໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງຄາວ. ທ່ານພັນລະນາເຖິງສະຖານະການວ່າ "ຜັນແປໄປເລື້ອຍໆ."
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