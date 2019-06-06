ພວກປະທ້ວງ ຊາວຊູດານ ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເຈລະຈາ ໂດຍນາຍພົນຂອງຊູດານ

ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງ ໃນຊູດານ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ເຈລະຈາກັບພວກ
ນາຍ ພົນທະຫານ ໂດຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຈິງໃຈ ໃນຂະ
ນະທີ່ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບສືບຕໍ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກປະທ້ວງ ໃນການປາບ
ປາມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ຄົນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນແລ້ວ ໃນສັບປະດານີ້.
ໂຄສົກ ສະມາຄົມວິຊາຊີບ ຂອງຊູດານ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SPA ທ່ານໂມຮຳເມັດ ຢູເຊັຟ
ອາລ-ມຸສຕາຟາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງໂດຍ ນາຍພົນ
ອັບແດລ-ຟາຕາ ເບີຮານວ່າ “ບໍ່ໜັກແໜ້ນ” ແລະວ່າ “ພວກທີ່ຢູ່ພາຍ ໃຕ້ບັງຄັບ
ບັນຊາຂອງທ່ານ ໄດ້ສັງຫານຊາວຊູດານ ແລະແມ່ນຍັງຈະສືບຕໍ່ເຂັ່ນ ຂ້າຕໍ່ໄປອີກ.”
ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງ ກຳລັງເພື່ອເສລີພາບ ແລະການປ່ຽນແປງ
ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ FFC ທີ່ເປັນພັນທະມິດ ແລະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງ ຈະສືບ
ຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ພວກທະຫານມອບ
ອຳນາດການປົກຄອງ ແກ່ພົນລະເຮືອນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອາລ-ມຸສຕາຟາ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ນາຍພົນເບີຮານ ຫົວໜ້າສະພາໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງກອງທັບ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ TMC ທີ່
ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ກ່າວເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ
ກອງທັບ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາຄືນອີກ ກັບ ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງ
ໂດຍ “ບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໆ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພວກຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທັບມ້າງພວກນັ່ງປະທ້ວງຢູ່
ນອກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ທີ່ດຳເນີນ
ມາໄດ້ແປດສັບປະດາແລ້ວນັ້ນ ຈະຖືກນຳມາລົງໂທດ.
ການໃຫ້ຄຳເຫັນໃນວັນພຸດວານນີ້ຂອງທ່ານ ແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ກັບການກ່າວ
ຄຳປາໄສ ທາງໂທລະພາບ ເມື່ອວັນອັງຄານມື້ກ່ອນນີ້ ເວລາທ່ານເວົ້າວ່າ ສະພາ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍຸຕິການເຈລະຈາໃດໆແລະຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ໄປ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງ
ລັດຖະບານຮັກສາການຊົ່ວຄາວກັບກຸ່ມ FFC.
ທ່ານເບີຮານ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນທັນທີ ແລະຈະປົກ
ຄອງຈົນກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃນເວລາ 9 ເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ສ່ວນກຸ່ມ SPA ກໍໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃນທັນທີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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