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ຊາວ ​ຊູ​ດ​ານ ຍ້ອງ​ຍໍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ

ຊາວ​ຊູ​ດານ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ຊະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງອົມເດີກ​ມານ (Omdurman) ໃຫ້​ກັບ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຕູມ ວັນ​ທີ 30 ທັນ​ວາ 2019.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ເພື່ອນ​ຝູງຂອງ​ມື້​ລາງນາຍ​ຄູສອນຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ທ່ານ​ອາ
​ເມັດ ອາ​ລ-ແຄ​ຣ ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ແລະ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ຢູ່ນອກ​ຫ້ອງ
ສານ ໃນ​ເມືອງ​ອົມ​ເດີ​ມານ (Omdurman) ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ 29
ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ ຕໍ່​ການ​ຂ້າ ແລະ​ທໍ​ລະ​ມານ ທ່ານ​ອາ​ລ​-ແຄ​ຣ ຢູ່​ເມືອງ​
ຄາ​ຊຳ ອາ​ລ-ເກີ​ຣ​ບາ (Khasum al-Girba) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ທດ
ຊູ​ດານ.

ຈຳ​ເລີຍ 29 ຄົນ ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍຮ່າງ​ກາຍ​ເຖິງ​ຕາຍ.
ສານ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ອາ​ລ-ແຄ​ຣ ໄດ້​ຖືກ​ທຸບ​ຕີ​ ແລະ​ທໍ​ລະ​ມານ​ຈົນ​ຕາຍ​ໂດຍ​ພວກ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ຄຸກ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ທ່ານ​ ອາ​ລ-
ແຄ​ຣ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນວັນ​ທີ 2 ​ເດືອນ​ກຸ​ມ​ພາ ປີ 2019 ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​
ຢຸ່​ໃນ​ຄຸກ.

ທ່ານ ​ຮາຍ ອາ​ວາ​ດາ​ສ​ເຊດ (Hind Awadassaid) ຈາກສະ​ຫະ​ພັນ​ນາຍ​ຄູ ​ຊູ​ດານ
ຮ້ອງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ທີ່​ດີ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄວາມ
ຍຸ​ຕິ​ທຳ.

ທ່ານ ​ອາ​ວາ​ດາ​ສ​ເຊດ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ ໂຟ​ກັ​ສ (Focus) ຊູ​ດານ​ໃຕ້​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່
​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ແລະ​ເປັນ​ຈຸດ​ທີ່​ດີ​ແກ່​ການ​ຫລີກ​ເວັ້ນ​ໂທດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຕໍ່
​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບັດ​ນີ້ມີ​ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມ ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​
ກົດ​ໝາຍ.”

ທ່ານ​ບາ​ຄິດ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ອາ​ເມັດ (Bakhit Mohammed Ahmed) ນາຍ​ຄູ​ຜູ້​ນຶ່ງ
ແລ​ະ​ເພື່ອ​ນຮ່ວມ​ງານຂອງ​ມື້​ລາງ ທ່ານ​ອາ​ລ-ແຄ​ຣ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ ຄາ​ສ​ຊຳ
ອາ​ລ-​ເກີ​ບາ (Khasm al-Girba ໄປ​ຫານະ​ຄອນຫຼວງ ​ຄາ​ທູມ (Khartoum) ເພື່ອ
​ຟັງ​ຄຳໃຫ້​ການ.

ທ່ານ​ອາ​ເມັດ ໄດ້ກ່າວ​ກ່ອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ
​ຊູ​ດານ. ທ່ານ​ໄດ້​ຍ້ອງ​ຍໍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊົ່ວ​ຄາວ ສຳ​ລັບ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ ໄດ້​ມີ​ການ
​ດຳ​ເນີ​ນ​ການ​ທີ່ຍຸ​ຕິ​ທຳ​.

ທ່ານ​ອາ​ເມັດ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ​ຊູ​ດານ​ໃຕ້ໂຟ​ກັ​ສ (Focus) ວ່າ “ຈົນ​ຮອດ​ມື້​ເຊົ້າ​ນີ້
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖືກ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ ຊູ​ດານ. ມັນໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້
ເປັນ​ທີ່​ພໍ​ໃຈ​ແກ່​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ແກ່​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ ແລະ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ສູ່
​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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