ຕຳຫລວດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງຊູດານໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາໃສ່
ພວກເດີນປະທ້ວງ ທີ່ມີແຜນຈະເດີນຂະບວນໄປຍັງທຳນຽບປະທານາທິບໍດີເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການເວົ້າວ່າ ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງ ຄາຣ໌ທູມ ແຕ່ວ່າພາກັນຖືກປະເຊີນໜ້າກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໄວວາ ແລະກໍບໍ່ສາມາດທຳການເດີນຂະບວນ ໄປຫາທຳນຽບ ປະທານາທິບໍດີເລີຍ. ບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນຝູງຊົນນັ້ນຮ້ອງວ່າ “ປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ມີລະບອບການປົກຄອງຖືກລົບລ້າງ”, ຊຶ່ງເປັນຄຳຂວັນຫລັກ ທີ່ໃຊ້ການປະທ້ວງລະດູບານໃໝ່ອາຣັບ ຫລື Arab Spring ໃນປີ 2011.
ຮ້ານຄ້າເກືອບທຸກແຫ່ງຖືກປິດໄວ້ ກ່ອນຈະມີການເດີນຂະບວນທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະ
ຖືກຈັດຕັ້ງໂດຍກຸ່ມນັກວິຊາການ, ຊຶ່ງລວມທັງທະນາຍຄວາມ, ທ່ານໝໍ ແລະນາຍຄູນັ້ນ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການເວົ້າອີກວ່າ ຕຳຫລວດໄດ້ຈັບຄົນຫລາຍສິບຄົນໄປ.
ການເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນອາທິດທີສອງ, ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນເພື່ອປະທ້ວງການຂຶ້ນລາຄາຢ່າງແຮງຂອງເຂົາຈີ່, ຊຶ່ງເປັນອາຫານຫລັກຂອງປະເທດນັ້ນ. ການເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສະຫລາຍຕົວໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຊູດານ.
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