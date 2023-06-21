ພົນລະເຮືອນຊາວຊູດານໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ພາກັນຫລົບໜີຈາກເມືອງແອລເຈເນນາ (Geneina) ໃນເຂດດາຟົວ ທີ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຫຼາຍຮອບໂດຍທະຫານບ້ານ ໄດ້ຖືກຂ້າຫຼືບໍ່ກໍຍິງຕາຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຫຼົບໜີດ້ວຍການຍ່າງໄປຍັງປະເທດຊາດນັບແຕ່ອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເມືອງແອລເຈເນນາ ໃນຮອບສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມທະຫານບ້ານຈາກພວກຊົນເຜົ່າອາຣັບເຄື່ອນທີ່ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກຳລັງສະໜັບສະໜຸນເຄື່ອນທີ່ໄວ RSF ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທະຫານທີ່ພົວພັນໃນການຍາດຊິງອຳນາດ ກັບກອງທັບຊູດານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະພວກນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວ.
ຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາການຄຸ້ມກັນ ໃກ້ກັບກອງບັນຊາການທະຫານທີ່ເມືອງແອລເຈເນນາເມື່ອວັນທີ 14 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ ອີງຕາມທ້າວອີບຣາຮິມຊາວເມືອງຄົນນຶ່ງທີ່ສາມາດເດີນທາງໄປຮອດເມືອງອາເດຣ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຊາຍແດນຂອງຊາດ ປະມານ 27 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເມືອງແອລເຈເນນາ.
“ໃນທັນທີທັນໃດ ພວກທະຫານບ້ານກໍອອກມາແລະກໍຍິງປືນກາດໃສ່ປະຊາຊົນ” ລາວກ່າວໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໂດຍຂໍໃຫ້ເອີ້ນຊື່ລາວ ແຕ່ພຽງຊື່ທຳອິດເທົ່ານັ້ນ. “ພວກເຮົາຕື່ນຕົກໃຈ ໂດຍທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນແລ່ນກັບຄືນ. ມີປະຊາຊົນຫຼາຍໆຄົນຖືກຂ້າຕາຍ. ພວກເຂົາຖືກຢຽບຕາຍ.”