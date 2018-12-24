ສະຫະພັນປະສົມ ໃນຊູດານ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ “ເປັນອຳມະ
ພາດ” ດ້ວຍອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ເປັນການບັດຢູດງານ.
ພວກທ່ານໝໍ ແລະພະນັກງານທັງຫຼາຍໃນໂຮງພະຍາບານ ວາງແຜນທີ່ຈະຢຸດງານ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະຈະປະຕິບັດງານ ໃນກໍລະນີສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ.
ກຸ່ມພັນທະມິດປະສົມດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຊູດານ ໃຫ້ທຳການປະທ້ວງຕາມ
ຖະໜົນຫົນທາງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ບາເຊຍຣ໌, ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້
ຍ້ອນການຂາດແຄນດ້ານອາຫານ ແລະນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະການຂຶ້ນລາຄາຂອງ
ເຂົ້າໜົມຈີ່ ຢ່າງໃຫຍ່.
ພວກຕຳຫຼວດ ໄດ້ໃຊ້ແກັ່ສນ້ຳຕາ ສີດໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ຮວມຕົວກັນຈາກສະໜາມ
ກິລາ ໃນເມືອງ ໂອມດູມານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ພາກັນໂຮຮ້ອງວ່ “ເສລີພາບ ຫຼື Freedom” ແລະ “ປະຊາຊົນຜູ້ຄົນຕ້ອງການທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການປົກຄອງນີ້.”
ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ໃນເມືອງອື່ນໆ ໄດ້ພາກັນກີດກັນຖະໜົນຫົນທາງແລະຈູດ
ເຜົາຢາງລົດ.
ມີລາຍງານເຖິງການຕາຍຂອງຜູ້ຄົນ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ມີລະຫວ່າງ 8 ຫາ 22 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກປະທ້ວງ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ພວກທີ່ແຊກຊຶມ
ແລະພວກກໍ່ກວນທຳລາຍ.
ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີຣ໌ ຈາກອົງການຂ່າວຂອງລັດ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງ
ຊູດານແມ່ນ “ຜູ້ຢູ່ເວື້ອງຫຼັງຂອງການນຳພາຂອງຕົນ” ແລະຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ຂອງປະເທດໄວ້ ດ້ວຍກຽດແລະສັກສີ.
ປະທານາທິບໍດີຊູດານ ທ່ານ ໂອມາຣ໌ ບາເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ໃນປີ 1989
ດ້ວຍການກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ນຳພາໂດຍກຸ່ມອິດລາມ ທີ່ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ
ທ່ານຊາເດກ ແອລ-ມາດີ, ຜູ້ຊຶ່ງຖືກເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕປັດຈຸບັນນີ້
ເປັນຜູ້ຝູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຊູດານ.
ໃນອະດີດ ທ່ານບາເຊຍ ໄດ້ສະແດງການຜ່ອນຜັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ພວກຄັດຄ້ານ.
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