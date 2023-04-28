ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງຊູດານ ໄດ້ໂຈມຕີ ທີ່ຕັ້ງກອງກຳລັງທະຫານ ເຄື່ອນທີ່ວ່ອງໄວ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການສູ້ລົບ ແລະການປຸ້ນສະດົມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດດາຟົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າກອງທັບ ແລະກຳລັງຄູ່ປໍລະປັກໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຢຸດຍິງກໍຕາມ.
ໃນຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍຂອງການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 3 ວັນ ທີ່ຫຼົ້ມແຫຼວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນເວລາທ່ຽງຄືນ, ກອງທັບຊູດານ ແລະກອງກຳລັງທະຫານເຄື່ອນທີ່ວ່ອງໄວ ຫລື RSF ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍເວລາຢຸດຍິງ 72 ຊົ່ວໂມງ ພາຍຫຼັງການກົດດັນຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດ.
ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢຸດຍິງຫຼາຍຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການສູ້ລົບໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 15 ເດືອນເມສາ ລະຫວ່າງກອງທັບຂອງຊູດານ ນໍາພາໂດຍນາຍພົນ ອັບແດລ ແຟດຕາ ອາລ-ເບີຮານ ແລະກອງກຳລັງທະຫານເຄື່ອນທີ່ວ່ອງໄວ ຫຼື RSF ນຳພາໂດຍອະດີດຮອງຜູ້ບັນຊາການ ທີ່ກາຍເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ນາຍພົນໂມຮຳເມດ ແຮມດານ ດາກາໂລ. ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມທັງຫມົດແມ່ນລົ້ມແຫລວ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍຸຕິການສູ້ລົບ ໄດ້ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະຫະພາບອາຟຣິກາ, ສະຫະປະຊາຊາດ, ຊາອຸດິ ອາຣາເບຍ, ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ, ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊົມເຊີຍ “ຄວາມພ້ອມຂອງສອງຝ່າຍ ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຍິງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ ດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ບໍ່ມີການກີດກັ້ນ".