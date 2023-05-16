ກອງທັບຊູດານໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເຂດດ້ານເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອໂຈມຕີຕໍ່ກຸ່ມກຳລັງພິເສດທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຖິ້ມລະເບີດ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການສູ້ລົບກັນຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນເມືອງບາຫ໌ຣີ ແລະໂອມເດີແມນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ພາຍໃຕ້ການໄກ່ເກ່ຍຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ລະຫວ່າງກອງທັບຊູດານແລະກຳລັງພິເສດເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ທີ່ນະຄອນເຈັດດາ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປເຖິງ ແລະມີການຢຸດຍິງ.
ການສູ້ລົບກັນຍັງແຜ່ລາມໄປສູ່ເຂດດາຟົວ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດແຕ່ກໍຍັງຈຳກັດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນທີ່ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ RSF ຍັງຮັກສາທີ່ໝັ້ນຢູ່ຕາມຄຸ້ມຕ່າງໆ ແລະທາງກອງທັບໄດ້ໃຊ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະປືນໃຫຍ່ຍິງໂຈມຕີຢ່າງໜັກໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ.
ນາງອາວາເຕັຟ ຊາເລ ອາຍຸ 55 ປີ ກ່າວເຖິງເຂດທີ່ນາງອາໄສຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳໄນລ໌ ໃນເມືອງບາຫ໌ຣີວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຖືກຖິ້ມລະເບີດໃສ່ຢ່າງໜັກໃນເວລານີ້ ທີ່ຊາກ ແອລ ໄນລ໌ ແລະກຳລັງ RSF ໄດ້ຕອບໂຕຄືນດ້ວຍປືນຕໍ່ຕ້ານອາກາດຍານ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆກັບເຮືອນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຕື່ນຕົກໃຈ ແລະມີຄວາມຢ້ານກົວ.”