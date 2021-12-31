ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຊູດານ ສັງຫານພວກປະທ້ວງສີ່ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເດີນຂະບວນ

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຊູດານໄດ້ຍິງ ແລະສັງຫານພວກປະທ້ວງສີ່ຄົນ ໃນວັນ
ພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະທ້ວງຂອງຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ລະເມີດລະບຽບການປິດ
ເມືອງເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີ ການສື່ສານກັບພວກເດີນຂະບວນ
ປະທ້ວງຕ້ານການປົກຄອງຂອງທະຫານ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກແພດໝໍໄດ້ກວ່າສອງ
ເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາ ທິປະໄຕໄດ້ຮັກສາການປຸກ
ລະດົມໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມຖະໜົນ ເພື່ອ ຕ້ານການກຳອຳນາດຂອງຝ່າຍຫະ
ຫານໃນເດືອນຕຸລາ.
ການທັບມ້າງພວກປະທ້ວງບັດນີ້ໄດ້ມີຢ່າງໜ້ອຍ 52 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍອີງຕາມຄະນະກຳ
ມະການທ່ານໝໍອິດສະຫຼະຂອງຊູດານ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນການສະໜັບ
ສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງລູກປືນແທ້ໃສ່ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ
ພວກປະທ້ວງສີ່ຄົນຢູ່ເມືອງໂອມເດີແມນ (Omderman) ຊຶ່ງເປັນ ເມືອງແຝດຂອງນະ
ຄອນຫຼວງຄາຕູມ (Khatoum) ແລະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອີງຕາມຄະ
ນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເວົ້າ.
ຄະນະກຳມະການນັ້ນກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກທ່ານໝໍ ມາໂຮງໝໍ
ອາແບ້ງ (Abain) ຢູ່ເມືອງອົມເດີແມນ ເພາະວ່າພວກພະຍາຍາມຢຶດອຳນາດ ກຳລັງໃຊ້
ລູກປືນແທ້ຍິງພວກປະທ້ວງ ແລະກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ລົດໂຮງໝໍເຂົ້າໄປຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້”.
ຄຳຮ້ອງຂໍນັ້ນໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ໜ້າບັນຊີສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງຊາວຊູດານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກີດກັ້ນສາຍໂທລະສັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກປະເທດ.
ກຸ່ມສີ້ງຊອມທາງອິນເຕີແນັດ Netblocks ກ່າວວ່າ ການບໍລິການອິນເຕີແນັດ ສຳລັບ
ອຸປະກອນມືຖືກໍໄດ້ຖືກຕັດຂາດຄືກັນ.
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານຫາກັນໄດ້ກັບຄືນມາອີກໃນຕອນແລງ ເມື່ອພວກປະທ້ວງໄດ້ ພາກັນ
ໜີໄປ.
ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການໃຊ້ກຳລັງນັ້ນ ໄດ້ປະ ນາມການສັງ
ຫານພວກປະທ້ວງ ແລະຄັດຄ້ານ “ມີການໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍໜ່ວຍຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພຂອງຊູດານຕໍ່ອົງການສື່ມວນຊົນ ແລະບັນດານັກຂ່າວ.”
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