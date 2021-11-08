ອິນເຕີເນັດຂອງຊູດານ ຫລຸດການປຸກລະດົມ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະປະຫານທີ່ຊັບຊ້ອນ ຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງ

ກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕໃນຊູດານ ໄດ້ດໍາເນີນການເປັນມື້ທີສອງ ໃນການຝ່າຝືນຂອງພົນລະເຮືອນແລະການນັດຢຸດງານໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ການເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າມີການຈໍາກັດ ຍ້ອນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບຍັງຄົງມີການຂັດຂວາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ຄະນະກໍາມະການຕໍ່ຕ້ານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະສະມາຄົມວິຊາຊີບຊູດານຫລື SPA, ເຊິ່ງນໍາພາການປະທ້ວງໃນການລຸກຮືຂຶ້ນ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມທ່ານໂອມາຣ໌ ອາລ-ບາເຊຍ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີໃນເວລານັ້ນ ເມື່ອເດືອນເມສາ, ປີ 2019, ກໍາລັງຈັດການດໍາເນີນງານປະທ້ວງ ເພື່ອພະຍາຍາມຕ່າວປີ້ນການຢຶດອໍານາດຂອງພວກທະຫານ.
ຜູ້ຄົນພາກັນອອກມາຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໃຈກາງນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສັນຈອນທີ່ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ, ປະຊາຊົນໄດ້ກ່າວ.
ສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນຄູໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ໃຊ້ແກສນໍ້າຕາເພື່ອສະຫລາຍຜູ້ຊຸມນຸມ ທີ່ອາຄານກະຊວງສຶກສາຂອງລັດຖະບານຄາຣ໌ທູມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອຄັດຄ້ານການສົ່ງມອບໜ້າທີ່ຕ່າງໆໃຫ້ທະຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງ. ມີຜູ້ຖືກຈັບປະມານ 87 ຄົນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທາງສະຫະພັນ.
ເມືອງ ເບີຣີ (Burri) ເປັນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ແລະອີກຟາກນຶ່ງຂອງແມ່ນໍ້າໃນເຂດອົມບາດາ (Ombada) ຂອງເມືອງ ອົມເດີແມນ (Omdurman), ຕໍາຫລວດຍັງໄດ້ໃຊ້ແກັສນໍ້າຕາເພື່ອສະຫລາຍຜູ້ຊຸມນຸມ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ປະທ້ວງຢູ່ເມືອງເມີດານີ (Medani), ເນຍລາ (Nyala) ແລະອັດຕ໌ບາຣາ (Atbara) ບ່ອນທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ປະທ້ວງຜູ້ທີ່ຊື່ສັດພັກດີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນຂອງບາເຊຍ, ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວ.
ໂຮງໝໍບາງແຫ່ງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ຍັງຄົງດໍາເນີນງານຕາມປົກກະຕິ, ໃນຂະນະທີ່ໂຮງໝໍໃນເຂດອື່ນໆ ໄດ້ນັດຢຸດງານເພື່ອປະທ້ວງ.
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