ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ສັງຫານ 2 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ໃນຊູດານ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຂອງທະຫານໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມຄະນະກຳມະການແພດກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ເຫດການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດໃນການປະທ້ວງ 56 ຄົນແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 25 ຕຸລາຜ່ານມາ, ອີງຕາມຄະນະກຳມະການທ່ານໝໍສູນກາງຂອງຊູດານ. ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ, ຜູ້ຊາຍຄົນທີ 1 ອາຍຸປະມານ 20 ປີ ແລະເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນບາດເຈັບທີ່ຫົວຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນທີ 2 ໄດ້ຖືກຍິງປືນໃສ່ໜ້າເອິກຢູ່ເມືອງອົມເດີແມນ (Omdurman).
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດທີ່ຖືກລາຍງານນີ້ເທື່ອ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊູດານ, ທ່ານອັບດາລລາ ຮຳດັອກ (Abdalla Hamdok) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກຳລັງລາອອກຊຶ່ງບໍ່ຮອດສອງເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ກັບມາກຳຕຳແໜ່ງຄືນອີກໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງທາງການເມືອງນຳກັນກັບພວກທະຫານ.
ໃນຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບນັ້ນ, ທ່ານກ່າວວ່າ ການພົບປະກັນແບບໂຕະມົນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນທາງການເມືອງຂອງຊູດານໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ.
ວັນອາທິດວານນີ້ເປັນມື້ທີ່ມີການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ຮອບທີ 12 ນັບແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານເປັນຕົ້ນມາ. ບັນດາກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງພາກັນເດີນຂະບວນໄປຫາທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ວ່າ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແລະໂທລະສັບມືຖືປາກົດວ່າຖືກລົບກວນຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນກ່ອນຈະມີການປະທ້ວງ. ບາງຄົນແມ່ນສາມາດເອົາຮູບລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະທ້ວງຢູ່ໃນຫລາຍຕົວເມືອງ, ລວມທັງຢູ່ໃນເມືອງອາດ-ດາມາຊິນ (Ad-Damazin), ພອດ ຊູດານ (Port Sudan) ແລະ ເຊນນາ (Sennar).
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