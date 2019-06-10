ຕຳຫຼວດປະເທດ ຊູດານ ໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ເພື່ອແຍກຍ້າຍພວກປະທ້ວງໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ຄາທູມ ຂອງ ຊູດານ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາບໍ່ເຊື່ອຟັງຕໍ່ກົດໝາຍ ເພື່ອຮຽກ
ຮ້ອງການປົກຄອງໂດຍພົນລະເຮືອນ.
ສະມາຄົມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຊູດານ ຫຼື SPA ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາການປະທ້ວງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງ
ທັບບົກທຳການໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານ
ນີ້ວ່າ ຄວາມພະຍາມຕໍ່ຕ້ານຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ຈະດຳເນີນໄປຈົນກວ່າ
ສະພາທະຫານ ມອບອຳນາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ. ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 4
ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງຢູ່ຖະໜົນ ທີ່ເຮັດຈາກທ່ອນໄມ້, ຢາງລົດ ແລະ ກ້ອນ
ຫີນ ໃນເມືອງ ບາຮາຣີ ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ. ຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຂາຍ
ເຄື່ອງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ປິດໃນເມືອງ ແລະ ຕົວເມືອງຕ່າງໆ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ຖະນົນພາຍໃນເມືອງ ບາຮາຣີ
ເກືອບໝົດທຸກແຫ່ງແມ່ນຖືກກີດກັ້ນ. ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ຢຸດປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໃຫ້ໄປເຮັດວຽກ.”
ຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ກຸ່ມປະທ້ວງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກຳມະກອນຢູ່ບ້ານ ຫຼັງຈາກກອງ
ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຄ້າຍຂອງພວກປະທ້ວງໃນວັນຈັນອາທິດ
ແລ້ວນີ້. ບັນດາແພດໝໍທີ່ຢູ່ໃກ້ພວກປະທ້ວງໄດ້ເວົ້າວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 113 ຄົນໄດ້ເສຍ
ຊີວິດນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ຊູດານ ໄດ້ກຳນົດຈຳນວນຜູ້
ເສຍຊີວິດທັງໝົດຢູ່ທີ 61 ຄົນ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຈລະຈາຫຼາຍຮອບ ລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳປະທ້ວງ ແລະ ກອງທັບ
ເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ, ການເຈລະຈາແມ່ນໄດ້ພັງລົງໃນກາງເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫ້າມ ຊູດານ ຈາກການເຮັດທຸກກິດຈະ
ກຳ ຈົນກວ່າຈະມີການຕັ້ງລັດຖະບານ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍພົນລະເຮືອນ.
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