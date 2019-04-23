ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ການ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ຊູ​ດານ ຍັງ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຢູ່ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຈາກ​ທາງ​ທະຫານ ກໍ​ຕາມ

​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼາຍ​ພັ​ນ​ຄົນ ພາ​ກັນ ໂບກ​​ທູງ ຊູ​ດານ, ຖື​ປ້າຍ ແລະ​ໂຮ​ຮ້ອງ ຄຳ​ຂັວນ​ຕ່າງໆ ຕໍ່ໜ້າ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໃນນະ​ຄອນ​ຄາ​ທຸມ,​ ຊູ​ດານ, 18 ເມ​ສາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກຜູ້​ນຳ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ຊູ​ດານ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ນະ​ຄອນ
ຄາ​ທູມ, ເມີນ​ເສີຍ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ນີ້
ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ ອອກ​ຈາກ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ.

ອົງ​ການ​ມື​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ຊາວ​ຊູ​ດານ ຫຼື Sudanese Professional Association ຜູ້​ຊຶ່ງ
ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຍັງ​ຈະ​
ປະ​ທ້ວງຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ຈະ​ໄດ້ຂຶ້ນ​ກຳ​ອຳ​ນາດ. ກຸ່ມ​ດັ່ງ
​ກ່າວ​ຍັງ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ແລະ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນ​ຂະ​ໜາດ​
ໃຫຍ່ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ນີ້.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງ​ຫຼາຍ ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ໃນ​ປ້ອມກວດ​ຍາມ​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປະ​ທ້ວງ​ຫຼັກ ໃນ​ສູນ​ກາງ​ໃຫຍ່​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຄາ​ທູມ. ສະ​ພາ​ເພື່ອ​ການ​ໂອນ​ອຳ​ນາດ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຊູດ​ານ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ “ການ​ເປີດ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ ແລະ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ສິ່ງ​ກີດຂວາງ​ອອກ​” ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ປະ​ທ້ວງ.

ສະ​ພາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ອີກ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ກັບ​ພວກ​ທະ​ຫານ ໄດ້ແຕກ​ຫັກ​ລົງ ຍ້ອນ​ວ່າ ພວກ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ມອບ​ໂອນ​ອຳ​ນາດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​.ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງ​ຫຼາຍ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບອບ​ນີ້ນັ​ບຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ເປັນຕົ້ນ​ມາ​.

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ອີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ອີ​ຈິບ ໄດ້ປະ​ກາດວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແບບ​ສຸກ​ເສີນ​ຂຶ້ນ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ຊູ​ດານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG