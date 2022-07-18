ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ ຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງຊາວຊູດານ ທີ່ເດີນຂະບວນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການນຳພາຂອງທະຫານໃນປະເທດ ໂດຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະບາດຂຶ້ນຂອງການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນລັດບລູ ນາຍລ໌ (Blue Nile), ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ມີຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ 100 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະທະກັນທາງຊົນເຜົ່າ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຮາວຊາ (Hausa) ແລະ ຟັງ (Fung) ໃນລັດທີ່ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃກ້ກັບຊາຍ ແດນທີ່ຕິດກັບເອທິໂອເປຍ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຊູດານ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເສີມການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນລັດນັ້ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ແລະສືບສວນການປະທະກັນນັ້ນ. ໄດ້ມີການປະກາດຂໍ້ຈຳກັດໃນການອອກນອກເຮືອນ ຢູ່ໃນສອງເມືອງ.
ພວກປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງໄດ້ຖືປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ "ຢຸດການເຮັດສົງຄາມກາງເມືອງ, ບລູ ນາຍລ໌ (Blue Nile) ກຳລັງມີເລືອດໄຫລນອງ" ແລະ "ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຈູບາ (Juba)" ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນຂະບວນໄປຫາທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ.
ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເປັນໄລຍະໆ ແຜ່ລາມອອກໄປຢູ່ໃນຫຼາຍພາກຂອງຊູດານ ລວມທັງເຂດແຄມຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກ ແລະ ດາຟົວຕາເວັນຕົກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ເຊັນກັນໂດຍກຸ່ມກະບົດບາງກຸ່ມໃນເມືອງຈູບາໃນປີ 2020 ແລ້ວກໍຕາມ.
ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານທະຫານ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການປຸກລະດົມໃຫ້ມີການ ປະທ້ວງ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ມາ ໂດຍໄດ້ກ່າວຫາທະຫານວ່າ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນ ແລະບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານໂມຮຳມັດ ອີດຣີສ (Mohamed Idris), ຜູ້ປະທ້ວງອາຍຸ 43 ປີໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ກ່າວວ່າ "ການສືບຕໍ່ກໍ່ລັດຖະປະຫານຫມາຍເຖິງການ ເສຍຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນລັດບລູນາຍສ໌, ດາຟົວ ແລະໃນແຫ່ງອື່ນໆ ອີກ,"
ບັນດາຜູ້ນຳທາງທະຫານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊູດານ ທ່າມກາງການ ສູ້ລົບກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບຢູ່ໃນເມືອງດາຟົວແລະພາກພື້ນອື່ນໆ.