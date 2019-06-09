ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງໃນປະເດ ຊູດານ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການ ບໍ່ເຊື່ອ
ຟັງຕໍ່ກົດໝາຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກົດດັນທະຫານ ຫຼັງຈາກເກີດການແຍກຍ້າຍ
ທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍ ໃນການນັ່ງປະທ້ວງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ສະມາຄົມນັກວິຊາການຊູດານ ຫຼື SPA ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາການປະທ້ວງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ກອງທັບບົກທຳການໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາ
ວານີ້ວ່າ ຄວາມພະຍາມຕໍ່ຕ້ານຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ຈະດຳເນີນໄປຈົນ
ກວ່າສະພາທະຫານ ມອບອຳນາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນ.
ການຮຽກຮ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້
ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອທັບມ້າງຕູບຜ້າຂອງພວກປະທ້ວງ ຢູ່ນອກກອງບັນຊາການທະຫານ
ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ. ຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 113 ຄົນ ນັບແຕ່ວັນຈັນທີ່
ຜ່ານມາ.
SPA ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບເອົານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທິໂອເປຍ ທ່ານ ອາບີ ອາເມັດ
ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເພື່ອເລີ້ມການເຈລະຈາກັບສະພາທະຫານ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຮຽກຮ້ອງ ການສືບສວນຢ່າງອິດສະລະ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ນັບ
ແຕ່ການປົດທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ແຫລ່ງຂ່າວຝ່າຍຄ້ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳກະບົດຝ່າຍຄ້ານ ຊູດານ
ສອງຄົນໄດ້ຖືກຈັບ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປະຊຸມກັບນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ອາເມັດ.
ທ່ານ ອາເມັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ “ຄວາມກ້າຫານ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບນາຍ
ພົນທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫລຸດ
ຜ່ອນວິກິດການທາງການເມືອງ ທີ່ໄດ້ຄອບງຳ ຊູດານ ຕັ້ງແຕ່ການໂຄນລົ້ມ ປະທານາ
ທິບໍດີທີ່ປົກຄອງປະເທດມາຍາວນານ ທ່ານ ໂອມາຣ ອາລ-ບາເຊີລ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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