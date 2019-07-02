ລາຍງານຈາກຊູດານ ລະບຸວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 11 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂອນອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ພົນລະເຮືອນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງ ຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເດີນຂະບວນຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນວັນທິດຜ່ານມານີ້ ໃນນະຄອນ ຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ແລະເຂດອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນການປະທ້ວງເປັນຄັ້ງທຳອິດນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການປາບປາມຮ້າຍແຮງຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້. ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການວາງແຜນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕື່ມອີກໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ, ສະຫະລັດໄດ້ປະນາມການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງພົນລະເຮືອນດັ່ງກ່າວ.
“ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຊູດານ ແມ່ນໃຊລູກປືນແທ້ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າອັບອາຍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຄວນຈະ ຖືກນຳມາຮັບຜິດຊອບ ໃນການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄວ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ ໃນຄາຣ໌ທູມແລະຫົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆໃນທົ່ວຊູດານ ເມື່ອວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຜ່ານມານີ້ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຊູດານ ທີ່ຢາກໃຫ້ມີການມອບໂອນອຳນາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານທີ່ນຳພາໂດຍພົນລະເຮືອນ.”
ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ເພື່ອປະນາມການເອົາບາດກ້າວໂດຍພວກທະຫານ ໃນວັນອາທິດ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານ Mohamed Naji al-Assam ຜູ້ນຳພວກປະທ້ວງຄົນສຳຄັນໄດ້ກ່າວໃນວີດີໂອ ທີ່ອອກທາງໜ້າເຟສບຸກວ່າ “ສະພາປົກຄອງທະຫານ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍເຕັມຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດເຫຼົ່ານີ້.”
ພວກນາຍພົນທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຖິ້ມໂທດໃສ່ຂະບວນການປະທ້ວງນີ້, ນັ້ນຄື ກຸ່ມພັນທະມິດເພື່ອອິດສະຫຼະພາບ ແລະການປ່ຽນແປງ.
ທ່ານນາຍພົນ Jamal Omer ໄດ້ກ່າວ ໃນໜ້າເຟສບຸກຂອງລັດຖະບານສະພາທະຫານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ວ່າ “ກຸ່ມພັນທະມິດ ເພື່ອອິດສະຫຼະພາບແລະການປ່ຽນແປງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດສຳຫຼັບຄວາມຮຸນແຮງແລະການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ໃນໝູ່ພວກທະຫານແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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