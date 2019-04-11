ບັນດາອົງການຂ່າວທັງຫລາຍລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີຂອງຊູດານ, ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ (Omar al-Bashir) ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງມາໄດ້ເກືອບຮອດ 4 ເດືອນ ເພື່ອຕ້ານການປົກຄອງແບບຜະເດັດການທີ່ມີມາເປັນເວລາ 30 ປີແລ້ວ.
ທັງອົງການຂ່າວເອພີ ແລະຣອຍເຕີ (Reuters) ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈາກແຫລ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເວົ້າວ່າຜູ້ກຳອຳນາດອາຍຸ 75 ປີຄົນນີ້ ຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະເວົ້າວ່າ ກຳລັງມີການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງຈັດຕັ້ງສະພາສຳລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂຶ້ນ.
ຂ່າວກ່ຽວກັບການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ (al-Bashir) ມີຂຶ້ນໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ໂທລະພາບທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານຊູດານເວົ້າວ່າ ຝ່າຍກອງທັບຈະອອກ “ຖະແຫລງການອັນສຳຄັນ” ໃນເວລາໃດນຶ່ງ ຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດແຕ່ຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມ ທີ່ຈະກ່າວນັ້ນ.
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຄາຣ໌ທູມ ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນຫລັ່ງໄຫລລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງສາຍຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດຊູດານ ແລະໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນໄປຫາກອງບັນຊາການທະຫານໃນປະເທດດັ່ງກ່າວບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງພາກັນນັ່ງປະທ້ວງ ຕັ້ງແຕ່ວັນເສົາແລ້ວນີ້. ຢ່າງໜ້ອຍມີ 22 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນການປະທະກັນກັບກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ.
ມີລາຍງານເວົ້າວ່າ ມີລົດບັນທຸກທະຫານໄປຫ້ອມລ້ອມທຳນຽບຂອງປະທານາທິບໍດີ, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນກອງບັນຊາການທະຫານນັ້ນໄວ້. ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ແລະ ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ລາຍງານວ່າ ທະຫານໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ ໃນສຳນັກງານຂອງພັກຂອງທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາແລ້ວນີ້, ໂດຍທີ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງກ່າວຫາວ່າ ເປັນຍ້ອນການບໍລິຫານດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຜິດພາດຂອງລັດຖະບານທ່ານອາລ-ບາເຊຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານ, ເຊື້ອເພີງ ແລະ ການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຖີບຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ທີ່ຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານ ຂອງກຸ່ມນິຍົມອິສລາມ ໃນປີ 1989 ນັ້ນ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະງັບການປະທ້ວງໄວ້ ຫລັງຈາກການ ປາບປາມໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນແລ້ວ. ລັດຖະບານກ່າວໃນຫລາຍອາທິດກ່ອນນັ້ນວ່າ ມີ 31 ຄົນເສຍຊີວິດ ແຕ່ວ່າ ກຸ່ມ ທ່ານໝໍເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຫລື Physicians for Human Rights ຄາດຄະເນວ່າ ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດມີຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນ.
ທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ແມ່ນເປັນຄົນທີ່ສານອາຍາສາກົນ ຕ້ອງການຕົວ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ, ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ໃນເຂດດາຟົວທາງພາກ ຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
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