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ປ. ຊູ​ດານ ​ລົງຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຫລັງຈາກ ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ

​ພວກເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ພາ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຊູ​ດານ, ທ່ານ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ລາ​ອອກ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງຄາ​ຣ໌​ທູມ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ, 2019.

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​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ທັງ​ຫລາຍ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຊູ​ດານ, ທ່ານ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ (Omar al-Bashir) ​ລາ​ອອກ​ຈາ​ກຕຳ​ແໜ່ງ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້ມີ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ມາໄດ້​ເກືອບ​ຮອດ 4 ເດືອນ ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ປົກ​ຄອງແບບຜະ​ເດັດ​ການ​ທີ່​ມີມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ປີແລ້ວ.

ທັງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວເອ​ພີ ແລະ​ຣອຍ​ເຕີ (Reuters) ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຮູ້​ຈາກ​ແຫລ່ງ​ຂ່າວ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າຜູ້​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ອາ​ຍຸ 75 ປີຄົນ​ນີ້ ຈະ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັນກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ສຳ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ຂຶ້ນ.

ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາ​ອອກ​ຈາກຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ (al-Bashir) ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍເທົ່​າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ​ພາຍຫລັງທີ່​ໂທ​ລະ​ພາບ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊູ​ດານ​ເວົ້າ​ວ່າ ຝ່າຍກອງ​ທັບ​ຈະ​ອອກ “​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ” ໃນ​ເວ​ລາ​ໃດ​ນຶ່ງ ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ແຕ່ຢ່າງ​ໃດ ​ກ່ຽວ​ກັບຂໍ້​ຄວາມ ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ນັ້ນ.

ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ຄາ​ຣ໌​ທູມ ຂອງ​ຊູ​ດານ
ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ຄາ​ຣ໌​ທູມ ຂອງ​ຊູ​ດານ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນໄດ້​ພາ​ກັນຫ​ລັ່ງ​ໄຫລ​ລົງ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ສາຍ​ຕ່າງໆ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊູ​ດານ ແລະ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນໄປ​ຫາ​ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການທະ​ຫານໃນ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວບ່ອນ​ທີ່ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ນັ່ງປະ​ທ້ວງ ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ເສົາແລ້ວນີ້. ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ມີ 22 ຄົນ ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີລົດ​ບັນ​ທຸກ​ທະ​ຫານໄປ​ຫ້ອມ​ລ້ອມ​ທຳ​ນຽບ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​, ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານນັ້ນ​ໄວ້. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ ແລະ​ ອົງ​ການ​ຂ່າວຝ​ຣັ່ງ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ ​ໃນ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ພັກ​ຂອງ​ທ່ານ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດຢູ່​ນັ້ນ.

ການ​ປະ​ທ້​ວງໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ທັນ​ວາແລ້ວນີ້, ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ກ່າວ​ຫາວ່າ​ ເປັນ​ຍ້ອນການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ອາ​ຫານ, ເຊື້ອ​ເພີງ ແລະ ການ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຖີບ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຊູ​ດານ, ທ່ານ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ (Omar al-Bashir)
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຊູ​ດານ, ທ່ານ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ (Omar al-Bashir)

ທ່ານ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະທີ່​ມີ​ການ​ເຮັດ​ລັດ​ຖະ​ປະ​ຫານ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນິ​ຍົມ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ປີ 1989 ນັ້ນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ລະ​ງັບການ​ປະ​ທ້ວງ​ໄວ້ ຫລັງຈາກ​ການ ປາບປາມໃຊ້​ບໍ່​ໄດ້​ຜົນແລ້ວ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ໃນ​ຫລາຍ​ອາ​ທິດ​ກ່ອນ​ນັ້ນວ່າ ມີ 31 ຄົນເສຍ​ຊີ​ວິດ ແຕ່​ວ່າ ກຸ່ມ​ ທ່ານ​ໝໍ​ເພື່ອສິດທິ​ມະ​ນຸດ ຫລື Physicians for Human Rights ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ມີ​ຢ່າ​ງ​ໜ້ອຍ 60 ຄົນ.

​ທ່ານ ອາ​ລ​-ບາ​ເຊຍ ແມ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ສານ​ອາຍາ​ສາ​ກົນ ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ກໍ່ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳສົງ​ຄາມ, ກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕ້ານ​ມະ​ນຸດ​ຊາດ ແລະ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າ​ພັນ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ປ່າ​ເຖື່ອນ ຢູ່​ໃນ​ເຂດດາ​ຟົວທາງ​ພາກ ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່​າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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