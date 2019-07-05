ສະພາປົກຄອງຂອງພວກທະຫານ ແລະແນວໂຮມນິຍົມປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດຊູດານ ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ ທີ່ຈະຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການປົກຄອງຂອງພົນລະເຮືອນ ຮວມທັງການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທູດພິເສດຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ທ່ານໂມຮຳເໝັດ ແອລ-ຮາສຊານ ລາບັດ ກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະພາອິດສະຫຼະໂດຍສັບປ່ຽນການເປັນຜູ້ນຳລະຫວ່າງທະຫານແລະພົນລະເຮືອນ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີຫຼືດົນກວ່ານັ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ.
ອີງຕາມທ່ານລາບັດແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃຫ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກທະຫານ 5 ບ່ອນນັ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າພົນລະເຮືອນ 5 ບ່ອນນຶ່ງແລະບ່ອນນັ່ງອີກນຶ່ງບ່ອນ ແມ່ນມີໄວ້ສຳລັບພົນລະເຮືອນທີ່ມີພື້ນຖານຫຼືເຄີຍເປັນທະຫານມາກ່ອນ.
ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸກັນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວເປັນເວລາ 2 ມື້ທີ່ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ອາດທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງດ້ານການເມືອງ ນັບແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ເມື່ອເດືອນເມສາຕົ້ນປີນີ້.
ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຄອງອຳນາດຮ່ວມກັນໄດ້ພັງລົງເມື່ອວັນທີ 3 ມິຖຸນາ ເວລາກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ພະຍາຍາມຂັບໄລ່ພວກນັ່ງປະທ້ວງຢູ່ນອກກອງບັນຊາການທະຫານໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ.
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 250 ກວ່າຄົນ ນັບແຕ່ການລຸກຮືຂຶ້ນຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີອາລ-ບາເຊຍໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້.