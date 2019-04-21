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ໍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​​ພັກ​ການ​ເມືອງ ຊູ​ດານ ຖື​ກຈັບ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ທ່ານ​ບາ​ເຊີ​ຣ ເລີ້ມ​​ຖືກສອບ​ສວນ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພ​າ​ກັນ​ຖື​ປ້າຍ ປະ​ນາມ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ໂອ​ມາ​ຣ ອາ​ລ-ບາ​ເຊີ​ຣ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ນະ​ຄອນ ຄາ​ຣ໌​ທຸມ ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊູ​ດານ ໄດ້​ຈັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລະ​ດັບ​ສູງຫຼາຍ​ຄົນຂອງ​ອະ​ດີດ​ພັກ​ປົກ​ຄອງ
ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ ໂອ​ມາ ອາລ-ບາ​ເຊີ​ຣ ທີ່​ຖືກ​ຂັ​ບ​ໄລ່​ອອກ​ໄປນັ້ນ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​
ໄຫວ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທະ​ຫານ ຜູ້​ທີ່ຖືກ​ກົດ​ດັນຢ່າງ​ໜັກ
ໂດຍ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ ເພື່ອມອບ​ອຳ​ນາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ໃນ​ອີກ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອ​ການ​ປ​າບ​ປາມ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ທີ່​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເພື່ອ​ ຍົກ​ຍ້າຍ
ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ບາ​ເຊີ​ຣ, ສະ​ພາກອງ​ທັບລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່
(TMC) ໄດ້​ກ່​າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປົດ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ນາຍ​ພົນ​ໂທ ໃນອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ ແລະ​ບໍ​ລິ
​ການ​ຄ​ວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທັງ​ແປດ​ຄົນ​ອອກ​ບຳ​ນານ.

ບັນ​ດາ​ກຸ່​ມ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ ​ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຕ່າງໆ ຖືກຈັດ​ຕັ້ງ​ໃໝ່.

ໄອ​ຍະ​ການຂອງ ຊູ​ດານ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ສື​ບ​ສວນສອບ​ສວນ ທ່ານ ​ບາ​ເຊີ​ຣ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ
​ ຟອກ​ເງິນ ແລະ​ ມີ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ, ປາດ​ສະ​ຈາກ​ເຫດ​ຜົນທາງ
​ກົດ​ໝາຍ ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງຕຸ​ລາ​ການ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບຂອງກອງ​ທັບ​ ຜູ້​ທີ່ໄດ້​ກ​ວດຄົ້ນ​ບ້ານ​ຂອງ
ທ່ານ​ ບາ​ເຊີ​ຣ ໄດ້ພົບ​ເຫັນ​ຫີບ​ຫຼາ​ຍ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ເຕັ​ມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເງິນຫຼາຍກວ່າ 351,000
ໂດ​ລາ ແລະ​ອີ​ກຫົກ​ລ້ານ​ຢູ​ໂຣ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເງິນ ​ຊູ​ດານ ​ຫ້າ​ລ້ານ​ພາວ.

ຊາວ​ຊູ​ດານ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ປະ​ທ້ວງ ພ້ອມ​ດ້ວຍຖື​ທຸງ​ຊາດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນຳ​ພາ​ໂດບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລ​ເຮືອນ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.
ຊາວ​ຊູ​ດານ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ປະ​ທ້ວງ ພ້ອມ​ດ້ວຍຖື​ທຸງ​ຊາດ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນຳ​ພາ​ໂດບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພົນ​ລ​ເຮືອນ ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຕຸ​ລາ​ການ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ວ່າ “ຫົວ​ໜ້າ​ໄອ​ຍ​ະ​ການ ໄດ້​ສັ່ງ​
ໃຫ້​ກັກ​ຂັງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ສອບ​ຖາມ​ຢ່າງ​ໄວ ເພື່ອ​ກະ​ກຽມ​ນຳ​ເອົາ​ທ່ານ​
ໄປດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ.”

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໄອ​ຍະ​ການ​ຈະ​ສອບ​ຖາມ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ່​ຄຸກ ​ໂຄ​ບາ”
ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ເວົ້າ​ຕື່ມ​ວ່າ ທ່ານ​ ບາ​ເຊີຣ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ຖືກ​ສອບ​ຖາມ​ເທື່ອ ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ
ນ້ອງ​ຊາຍຂອງ​ທ່ານ​ສອງ​ຄົນ​ກໍຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສໍ້​ລາ​ດ​ບັງ​ຫຼວງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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