ກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ຂອງຊູດານ ແລະກຸ່ມທະຫານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ຈະຟື້ນຟູ ການເຈລະຈາ ຄືນໃໝ່

ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ເປີດຮ້ານຄ້າຄືນໃໝ່ ແລະການສັນຈອນ ແມ່ນກັບຄືນມາມີ
ຊີວິດຊີວາຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ຂະນະທີ່
ບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຊູດານ ໄດ້ຍຸຕິການປຸກລະດົມ ໃຫ້ ພົນລະເຮືອນຄັດຄ້ານຕໍ່
ກົດໝາຍ ແລະການນັດປິດຮ້ານຄ້ານັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງ ແລະພວກຜູ້ນຳທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດ ແມ່ນມີກຳນົດຈະເລີ້ມ ການ
ເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຟື້ນຟູການປົກຄອງຊູດານ ໂດຍພົນລະເຮືອນ.
ກອງທັບບົກ ຊຶ່ງໄດ້ຄວບຄຸມປະເທດມາຕັ້ງແຕ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂອມາຣ ອາລ-ບາເຊຍ
ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາຍາວນານ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ໄດ້ຕົກລົງ
ທີ່ຈະປ່ອຍພວກນັກໂທດການເມືອງ ອີງຕາມການຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຂອງທ່ານ
ມາມູດ ດີຣີ ທູດພິເສດຂອງເອທິໂອເປຍ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເອທິໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະ
ເລີ້ມການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ “ໃນເຈຕະນາດີທີ່ຈິງໃຈ ເພື່ອແກ້ໄຂຈຸດຕ່າງໆທີ່ ຍັງຄ້າງ
ຄາຢູ່ນັ້ນ” ຊຶ່ງລວມມີ ການຈັດຕັ້ງ ຄະນະປົກຄອງໄລຍະຂ້າມຜ່ານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ນັກການທູດມືອາຊີບ ທ່ານດໍໂນລ ບຸດຕ໌
ເພື່ອໃຫ້ເປັນທູດພິເສດປະຈຳຊູດານ. ທ່ານບຸດຕ໌ ເຄີຍໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນ ທູດພິເສດ
ປະຈຳ ຊຸດານ ແລະຊູດານໃຕ້ ມາແລ້ວ ພາຍໃຕ້ຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ.
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການ
ທະວີບອາຟຣິກາ ທ່ານທີບໍຣ ນາຈີ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ໃນເວລານີ້
ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າສະພາປົກຄອງໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງທະຫານ ແລະກຸ່ມ
ຝ່າຍຄ້ານຂອງພົນລະເຮືອນ ຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂ ຕໍ່ບັນຫາວິກິດການດ້ານການເມືອງ.
ອົງການຂ່າວ SUNA ທີ່ດຳເນີນການໂດຍທາງການ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກການທູດ ຂອງ
ຊູດານ ທ່ານແອລຮາມ ອີບຣາຫີມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຈີ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ທີ່ທ່ານ
ເດີນທາງມາຮອດ. ອົງການຂ່າວນີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາຈີ ທີ່ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເອທິໂອເປຍ ເພື່ອຍຸຕິວິກິດການ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະຍຸຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານນາຈີ ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງ ການປາບປາມທີ່ຮ້າຍແຮງເມື່ອສັບປະດານີ້ ຕໍ່ພວກເດີນ
ຂະບວນປະທ້ວງ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ຊຶ່ງພວກຜູ້ເຫັນເຫດການ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່
ພວກທະຫານບ້ານ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື ກຳລັງສະໜັບສະໜຸນວ່ອງໄວ ຫຼື Rapid Support
Forces ນັ້ນ.
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