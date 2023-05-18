ການສູ້ລົບ ຢູ່ໃນຊູດານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 3 ຕື້ໂດລາ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເງິນຈໍານວນ 3 ຕື້ໂດລາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເອົາໄປຊ່ວຍປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ຊູດານ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ເປີດເຜີຍວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເງິນ 2 ຕື້ 600 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ໃນ ຊູດານ, ໂດຍກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 25 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະການຄຸ້ມຄອງ.
ທ່ານຣາແມສ ຣາຈາຊິງຮາມ (Ramesh Rajasingham) ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ເພື່ອວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນເຈເນວາ ແລະເປັນຜູ້ອໍານວຍການພະແນກການປະສານງານກ່າວວ່າ ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນຊູດານ ໄດ້ກາຍມາເປັນ “ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຮຸນແຮງຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຊູດານ.”
ທ່ານຣາຈາຊິງຮາມ ກ່າວວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 676 ຄົນ, ເຊິ່ງຈໍານວນໂຕເລກໂດຍລວມ ອາດຈະມີສູງກວ່ານີ້.
ທ່ານເມີວັດ ເຊລບາຢາ (Mervat Shelbaya) ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະໜັບສະ ໜຸນສາກົນ ເຊິ່ງເປັນສາຂາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການປະສານງານຮ່ວມມືທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນນະຄອນເຈເນວາ ກ່າວຖະແຫຼງການໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນຊູດານ ໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 950,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ໜີອອກຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະບີບບັງຄັບໃຫ້ 220,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ທ່ານເຊລບາຢາ ກ່າວວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາເພີ້ມການຕອບສະໜອງຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້, ພວກເຮົາ ແລະປະຊາຊົນຊາວຊູດານຄົນອື່ນໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜຸນທີ່ເອື້ອ ເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຈາກປະຊາຄົມນານາຊາດ.”
ກອງທັບຊູດານ ເຊິ່ງນໍາໂດຍນາຍພົນ ອັບເດລ ຟາທາ ອາລ-ເບີຮານ (Abdel Fattah al-Burhan) ພວມທຳການຕໍ່ສູ້ກັບກອງກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ທີ່ນໍາໂດຍນາຍພົນໂມຮໍາເມັດ ຮາມດານ ດາກາໂລ (Mohammed Hamdan Dagalo).