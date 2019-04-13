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ຜູ້​ນຳ ທະ​ຫານ​ ຄົນ​ໃໝ່ ຂອງ​ ປະ​ເທດຊູ​ດານ ລາ​ອອກ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຊູ​ດານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຍົກ​ນິ້ວ​ມື ສະ​ແດງ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ ຂອງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ປະ​ທ້ວງ ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ປະ​ກາດ ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ທີ່​ວ່າ ການ​ລາ​ອອກ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂອ​ມາ ອາ​ລ​-ບາ​ເຊຍ ຈະ​ຖື​ກ​ແທນ​ໂດຍ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຊຸດ​ໃໝ່.

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ຜູ້​ນຳ​ທະ​ຫານ​ທີ່ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຊູ​ດານ ທ່ານ​ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ໄດ້ ລາ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ນຶ່ງມື້​ຫຼັງ​ຈາກໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ ການ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ກອງ​ທັບ. ພົນ​ຕີ ອາ​ວາດ ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ອາ​ເໝັດ ອິບ ອາ​ອຸບ (Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf) ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ນາຍ​ພົນ​ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ຕາ ເບີ​ຣານ (Abdel-Fattah Burhan) ເປັນ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ອຳ​ນາດ​ຕໍ່​ຈາກ​ທ່ານ.

ທາງກອງ​ທັບ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ນາຍ​ພົນ​ອາ​ອຸບ ຈຶ່ງ​ລາ​ອອກ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ແລະຫົວ​ເມືອງ​ອື່ນໆຂອງ​ຊູ​ດານ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ເພື່ອສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ປະ​ເທດ ​ເປັນ​ເວ​ລາດົນ​ເຖິງ 2 ປີ.

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ກຸ່ມ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໄດ້​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນຢູ່ນອກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ໃຫຍ່ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ​ຂຶ້ນ​ວ່າ ວ່າ “ມັນ​ຫຼົ້ມ​ສະ​ຫຼາຍ​ມາ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ມັນ​ກໍ​ຈະຫຼົ້ມ​ສະ​ຫຼາຍ​ອີກ” ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊູ​ດານນັ້ນ.

ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຊູ​ດານ ຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ໄປ​ສູ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຢູ່ນອກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ 2019.
ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຊູ​ດານ ຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ພາ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ໄປ​ສູ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຢູ່ນອກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ 2019.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທະ​ຫານ​ຊຸດ​ໃໝ່ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນພາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ 2 ປີ ຫຼື​ໄວ​ກວ່ານັ້ນ.

ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ນາຍ​ພົນ​ໂອ​ມາ ຊີນ ອາ​ບີ​ດີນ ຍັງໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ຫານ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ສົ່ງ​ໂຕ ທ່ານ​ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ໄປໃຫ້​ສານ​ອາ​ຍາ​ສາ​ກົນ ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໂຕ​ທ່ານ ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ກໍ່ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ ກໍ່​ໂທດ​ກຳ​ຕ້ານ​ມະ​ນຸດ​ຊາດ ແລະ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ. ນາຍ​ພົນ​ອາ​ບີ​ດີນ ເວົ້າ​ວ່າ ຊູ​ດານ​ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສໃນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ອາ​ບີ​ດີນ​ເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ສົ່ງ​ໂຕ​ໃຫ້ ຖ້າ​ເຈົ້າ ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຢາກຈະ​ສົ່ງ​ລາວ​ໃຫ້ ທ່ານ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້. ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຕ້ອງ​ການ​ຢາກຈະ​ສົ່ງ​ໂຕ​ລາວ​ໄປ​ໃຫ້ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພວກ​ທະ​ຫານ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ແລະສານ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຜູ້​ກ່ຽວ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ລາວ. ຊູ​ດານ​ມີກົດໝາຍແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ."

ການ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ທ່ານ​ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ເດືອນ ​ຊຶ່ງ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ທຸກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ຜະ​ເດັດ​ການ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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