ທູດພິເສດຈາກສອງພັກຝ່າຍທີ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັນຂອງ ຊູດານ ແມ່ນໄດ້ໄປຮອດປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເພື່ອກະກຽມສຳລັບການເປີດຊ່ອງທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນ ຊູດານ. ພັກຝ່າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຢືນຢັນວ່າເຂົາເຈົ້າມານັ່ງເຊິ່ງໜ້າກັນ ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ມາຊ່ວຍບັນເທົາສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງອາຟຣິການັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອເຈລະຈາການສະຫງົບເສິກ.
ກອງປະຊຸມກ່ອນການເຈລະຈາ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. ຣາຊະອານາຈັກ ຊາອຸດີ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາແລ້ວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາໃຫ້ ຊູດານ.
ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຊູດານ ເມື່ອກາງເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້ພຽງສອງສາມອາທິດລະຫວ່າງກອງທັບຂອງປະເທດ ແລະ ກອງກຳລັງທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການນັ້ນ, ຊາວຊູດານຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍຊາວຊູດານທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສໄດ້ຊອກຫາບ່ອນຫຼົບລີ້ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ.
ທັງສອງພັກຝ່າຍ, ເຊິ່ງແມ່ນກອງທັບຂອງປະເທດ, ທີ່ນຳໜ້າໂດຍນາຍພົນ ອັບແດລ໌ ຟັດທາ ເບີຮານ, ແລະ ກອງກຳລັບສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການ, ນຳໜ້າໂດຍນາຍພົນ ໂມຮຳເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນນັບຕັ້ງແຕ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ເມສາ.