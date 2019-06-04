ສະພາທະຫານທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນຂອງຊູດານ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກເລີກ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບກ່ອນ ກັບພວກປະທ້ວງພົນລະເຮືອນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຂອງວັນຈັນ
ວານນີ້ ໂດຍກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍ່ສະຖານທີ່ປະທ້ວງ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ຄາຣ໌ທູມ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງນ້ອຍ 30 ຄົນ.
ນາຍພົນ Abdel Fattah al-Burhan ປະທານສະພາການມອບໂອນອຳນາດໃນໄລຍະ
ຂ້າມຜ່ານຝ່າຍທະຫານ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງ
ໂທລະພາບ ວ່າ ຈະມີການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນ 9 ເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້. ນາຍພົນ Burhan
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງດູແລຂອງ
ຂົງເຂດແລະສາກົນ.
ການໂຈມຕີສະຖານທີ່ຂອງພວກປະທ້ວງ ຢູ່ຂ້າງນອກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ແມ່ນເຫດການຫຼ້າສຸດ ທີ່ພາໃຫ້ສາຍພົວພັນແຕກຫັກລົງ ລະຫວ່າງ ພວກທະຫານ
ແລະກຸ່ມພັນທະມິດເພື່ອເສລີພາບ ແລະການປ່ຽນແປງ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມແນວໂຮມຂອງ
ພວກປະທ້ວງ ແລະຝ່າຍຄ້ານອື່ນໆ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ພາຍຫຼັງ ການໂຄ່ນລົ້ມປະທາ
ນາທິບໍດີ Omar al-Bashir ໂດຍພວກທະຫານໃນເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກ
ໄດ້ມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງຜະເດັດການຂອງທ່ານນັ້ນ.
ບັນດາພັກຝ່າຍທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະປະກອບລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ທີ່ສາມາດປົກ
ຄອງຊູດານ ໃນ 3 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະມອບໂອນອຳນາດໃຫ້ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຢ່າງ
ຖາວອນນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ການເຈລະຈາໄດ້ລົ້ມແຫຼວລົງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຍ້ອນຄວາມແຕກ
ຕ່າງ ໃນການນຳພາຂອງລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານນັ້ນ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກອງກຳລັງຊູດານ ທີ່ແຕ່ງກາຍໃນຊຸດຕຳຫຼວດແລະທະຫານ
ໄດ້ອ້ອມພວກປະທ້ວງ ໃກ້ໆກັບກອງບັນຊາການຂອງພວກທະຫານ ແລະໄດ້ເລີ້ມ
ບັງຄັບພວກປະທ້ວງໃຫ້ອອກໄປ. ໄດ້ຍິນລະເບີດແລະປືນກົນດັງຂຶ້ນແລະພາບວີດີໂອ
ຂອງສື່ມວນຊົນຫຼາຍໆອົງການແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງກຳລັງຊູດານແມ່ນທຸບຕີ
ພວກປະທ້ວງທີ່ພາກັນນອນກົ້ມໜ້າລົງດິນ. ພວກປະທ້ວງພາກັນກ່າວວ່າ ໜ່ວຍຕອບ
ຮັບເຫດການຢ່າງວ່ອງໄວແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໄດ້ອ້ອມໂຮງພະຍາ
ບານ 2 ແຫ່ງ ໃນນະຄອນຄາຣ໌ທູມ.
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