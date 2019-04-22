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ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຊູ​ດານ ຈະ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຫາ​ລື ການ​ຕັດ​ອອກ​ ຈາກ​ລາຍ​ຊື່ພວກປະ​ເທດ ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ ພ້ອມ​ກັບ​ປ້າຍ​ທີ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊູ​ດານ ທ່ານ ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ຄາ​ທູມ, ຊູ​ດານ. 19 ເມ​ສາ, 2019.

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ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເດີນທາງມາໃນໄວໆ ຄື “ອາທິດນີ້ ຫຼື ອາທິດໜ້າ ເພື່ອການປຶກສາຫາລື.”

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຊູ​ດານ ຄາດ​ວ່າ​ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ມາຢ້ຽມ​ຢາມ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອການ​ເຈ​ລະ​
ຈາ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຕັດປະເທດ ຊູດານ ອອກຈາກລາຍຊື່ປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສະຫະລັດ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງປະເທດທີ່ເປັນທະຫານ​ ນາຍ​ພົນ ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ທາ ອາ​ລ-ເບີ​ຣານ ໄດ້​ກ່າວ​
ໃນການສຳພາດຄັ້ງທຳອິດ ກັບໂທລະພາບລັດຖະບານນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ
ວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເດີນທາງມາໃນໄວໆ ຄື “ອາທິດນີ້ ຫຼື ອາທິດໜ້າ
ສຳລັບການປຶກສາຫາລື.”

ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເພີ່ມ​ປະ​ເທດ ຊູ​ດານ​ ເຂົ້າ​ໃນ​ລາຍ​ຊື່​ລັດ​ທິກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​
ເຂົາເຈົ້າໃນປີ 1993 ຍ້ອນການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ
ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ສະໜັບສະໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານ ບາເຊຍ ຖືກຂັບໄລ່ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ໂດຍກອງທັບ ຫຼັງຈາກກຳອຳນາດມາດົນເຖິງສາມທົດສະ
ວັດ.

ໃນ​ປີ 2017, ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ດົນ 20 ປີຕໍ່ ຊູ​ດານ,
ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງປະ ປະເທດ ຊູດານ ໄວ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ ຂອງປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດ
ທິກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ຄືເກົ່າ ພ້ອມກັບ ອີຣ່ານ, ຊີເຣຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປົດ​ທ່ານ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ນັ້ນ, ບັ​ນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຍົກ​ຍ້ອງ​
ຜູ້ນຳກອງທັບຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ສຳລັບການປ່ອຍຕົວນັກໂທດການເມືອງ.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກາດວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງທູດພິເສດໄປນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນ
ໄປສູ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ.

ທ່ານ ເບີ​ຣານ ໄດ້​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜູ້​ນຳຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທ່ານ, ນາຍ​ພົນ
ອາວາດ ອິບິນ ອູຟ, ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງບໍ່ເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ກາຍເປັນ
ຫົວໜ້າສະພາກອງທັບ.

ໂຄ​ສົກ​ຍິງ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ນາງ ມໍ​ແກັນ ອໍ​ຕາ​ກັ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ​
ຈະໄປຢ້ຽມຢາມເພື່ອ “ປັບແກ້ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາອີງຕາມການປະເມີນເຫດ
ການຂອງພວກເຮົາ,” ແຕ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຕັ້ງ ຊູດານ ເປັນປະເທດທີ່ສະໜັບສະ
ໜູນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ “ຍັງຄົງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່, ແລະ ການປຶກສາຫາລືຮອບທີສອງ
ໄດ້ຖືກງົດໄວ້ຊົ່ວຄາວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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