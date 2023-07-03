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ການປະທະ ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນຊູດານ ຍັງບໍ່ມີສັນຍານທີ່ຈະມີ​ການປະນີປະນອມໃດໆ 

ແຟ້ມຮູບ-ພາບມຸມສູງຂອງໄຟ ແລະຄັວນສີດໍາ ທີ່ລອຍອອກມາຈາກຕະຫຼາດໃນເມືອງໂອມເດີແມນ, ຊູດານ, ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2023.

ການປະທະກັນລະຫວ່າງກອງທັບຂອງຊູດານ ແລະກອງກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ຫຼື RSF, ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະພູມິພາກທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ​ກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີ 12 ແລ້ວ, ແລະເບິ່ງຄືວ່າຍັງບໍ່ມີສັນຍານຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະນໍາເອົາສັນ​ຕິ​ພາບ ມາສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ້.

ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະທາງປືນໃຫຍ່ ລວມທັງອາວຸດຂະໜາດນ້ອຍ ຍັງສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຢູ່, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ໃນເມືອງໂອມເດີແມນ, ລວມທັງນະ ຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຂັດແຍ້ງຍັງຄົງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຕໍ່ວີກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະເປັນໄພຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຢູ່ໃນພູມິພາກ​ອື່ນໆຂອງປະເທດ.

ກໍາລັງ RSF ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍິງເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກອງທັບ​ຊູ​ດານຕົກຢູ່ໃນເມືອງບາ​ຫ໌ຣີ (Bahri), ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່​ທາງກອງ ທັບ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນທັນທີ.

“ພວກເຮົາຢ້ານຫຼາຍ, ທຸກໆມື້ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ,” ທ້າວນາຮີດ ຊາລາ (Nahid Salah) ອາຍຸ 25 ປີ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໂອມເດີແມນ ທາງເໜືອຂອງນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ກ່າວ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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