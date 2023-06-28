ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໒໘ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ໂລກ

ຍັງ​ມີ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜັກ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຊູ​ດານ ກ່ອນ​ວ​ັນ​ພັກ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ

ລົດ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ຂອງກອງ​ທັບ​ຊູ​ດານ ຂັບ​ຜ່ານ​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.

ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ຊູ​ດານ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ນຶ່ງມື້​ກ່ອນ​ວັນ​ພັກອິ​ສ​ລາມ ​ອີ​ດ ອາ​ລ-ອັດ​ດາ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຳ​ລັງ​ RSF ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ຄ້າຍ​ຕຳ​ຫຼວດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ.

ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ລະ​ຫວ່າງ​ທະ​ຫານກອງ​ທັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ນາຍ​ພົນ ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ຕາ ເບີ​ຮານ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ RSF ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ນາຍ​ພົນ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ຮາມ​ດານ ດາ​ກາ​ໂລ ເວ​ລານີ້​ແມ່ນ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ.

ຂະ​ນະ​ດຽວ ຢູ່ໃນ​ເຂດດາ​ຟົວ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກຂອງ​ປະ​ເທດ ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ແມ່ນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ “ລະ​ດັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ” ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ນັບ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ​ຜ່ານ​ມາ ກຳ​ລັງ RSF ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄ້າຍ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ຕາມ​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວ​ງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂອງກອງ​ທັບ​ຊູ​ດານ ພວມດີ້ນ​ຮົນ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ທີ່​ຕັ້ງ ທັ​ງໆ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ດ້ານກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ RSF ພວມ​ສູ້​ລົບ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຢຶດ​ເອົາ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ທັງ​ໝົດ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ຄົນ​ຍັງ​ພວມ​ລໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງ​ຢູ່ ທັງໆ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສູ້​ລົບ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລະ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ໃຊ້ ຂະ​ນະ​ທີ່​ອາ​ກາດ​ຮ້ອນ​ຈັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG